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По данным издания, задержание прошло ночью рядом с домом на Шмитовском проезде. Сотрудники полиции остановили такси, в салоне которого сидел 25-летний спортсмен.

Он занервничал, полицейские начали досмотр. В итоге у бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Подозрительную находку отправили экспертам на исследование.

В Сети также появились кадры задержания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как во время досмотра правоохранители изъяли у 42-летнего спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.