02 ноября 2023, 11:41

Бойца MMA задержали с неизвестным веществом в Москве — СМИ

Фото: «МВД Медиа»
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В Центральном округе Москвы полицейские задержали Кирилла Самброса, который является бойцом Hardcore Fighting и участником бойцовской лиги «Наше Дело». У спортсмена нашли неизвестное вещество, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, задержание прошло ночью рядом с домом на Шмитовском проезде. Сотрудники полиции остановили такси, в салоне которого сидел 25-летний спортсмен.

Он занервничал, полицейские начали досмотр. В итоге у бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Подозрительную находку отправили экспертам на исследование.

В Сети также появились кадры задержания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как во время досмотра правоохранители изъяли у 42-летнего спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.

Наркотики Задержания Спортсмены Москва 2023
02 ноября 2023, 11:14
Подозреваемого в избиении мужчины у кафе задержали в Москве
Фото: «МВД Медиа»
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Сотрудники полиции задержали во 2-м Саратовском проезде 22-летнего москвича. Предположительно, он избил мужчину в центре города, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По данным ведомства, молодой человек неподалеку от кафе на улице Маросейка на глазах у свидетелей ударил по лицу 34-летнего мужчину. Тот, упав на спину, ударился головой об асфальт.

Прибывшая на место бригада скорой увезла пострадавшего в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого на время следствия отправили в изолятор.

Ранее несколько молодых людей на паркинге рядом с торговым центром на Ходынском бульваре избили ровесников. Троих подростков удалось задержать, с ними работают следователи. Остальных объявили в розыск.

Драки Избиения Москва 2023
02 ноября 2023, 10:42
Мужчина избил пенсионера на станции метро в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метрополитене 25-летний мужчина избил пенсионера. Столичная прокуратура взяла расследование дела под контроль, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранительных органов, происшествие произошло в вестибюле станции метро «Орехово» 29 октября. Драка попала на видео, на кадрах которого видно, как двое мужчин разговаривают, а потом один набрасывается на другого с кулаками.

Пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.

«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности контролируется», - уточили в прокуратуре Московского метрополитена.

Столичный главк Следственного комитета попросил передать дело в их производство.

В середине октября в московском метрополитене произошла драка между двумя пассажирами.

Один из конфликтующих получил несколько ударов ножом.

Драки Прокуратура РФ Метро Москва 2023
02 ноября 2023, 10:20
Таксист спас пенсионерку от мошенников на юго-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы водитель такси помог 83-летней женщине сохранить 400 тысяч рублей. Он сообщил в полицию о телефонных аферистах, которые пытались обмануть ее. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД.

В ведомстве уточнили, что пенсионерка в мессенджере получила сообщение якобы от своего руководителя. В тексте говорилось, что скоро ей позвонит высокопоставленное должностное лицо. Затем с женщиной связался лжечиновник и сообщил о злоумышленниках, которые добрались до ее банковского счета и пытаются украсть деньги.

Далее позвонила незнакомка, представившись сотрудницей Центробанка, она убедила жертву обналичить деньги для безопасности и вызвала для нее такси до финансового учреждения. Прибывший водитель заподозрил неладное и по пути позвонил в полицию.

В итоге пенсионерку отговорили от передачи денег аферистам и возбудили уголовное дело о попытке мошенничества. Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве. Предположительно, она с августа по декабрь 2022 года обманула нескольких иностранцев.

Мошенничество Такси Москва 2023
02 ноября 2023, 08:47
Кондуктор в Екатеринбурге выгнала из автобуса направлявшуюся к врачу 10-летнюю девочку
Unsplash
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Кондуктор автобуса высадила 10-летнего ребенка после того, как девочка не смогла оплатить проезд из-за проблем с валидатором. Об этом сайту E1.ru заявила мать школьницы.

По словам женщины, на карте были средства для оплаты поездки, но случились неполадки с валидатором. При этом кондуктор отказалась проводить операцию через свой терминал и выгнала ребенка из автобуса.

«Дочь сказала кондуктору, что она не имеет права высаживать ее, на что та ответила, что не хочет терять зарплату», - отметила мать школьницы.

Из-за высадки девочка не смогла попасть на прием к кардиологу. Чтобы записаться к врачу во второй раз, ей придется заново пройти осмотр у пульмонолога и получить направление к другому специалисту.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили эту ситуацию.

«Кондуктор приказом по предприятию привлечен к административной ответственности», - сообщили в администрации.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что кондукторы не имеют права высаживать «зайцев» моложе 16 лет. Это правило связано с тем, что дети могут подвергнуться различным рискам, если они попадают в незнакомый район.

Дети Автобусы Екатеринбург

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