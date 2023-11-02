Бойца MMA задержали с неизвестным веществом в Москве — СМИ
В Центральном округе Москвы полицейские задержали Кирилла Самброса, который является бойцом Hardcore Fighting и участником бойцовской лиги «Наше Дело». У спортсмена нашли неизвестное вещество, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, задержание прошло ночью рядом с домом на Шмитовском проезде. Сотрудники полиции остановили такси, в салоне которого сидел 25-летний спортсмен.
Он занервничал, полицейские начали досмотр. В итоге у бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Подозрительную находку отправили экспертам на исследование.
В Сети также появились кадры задержания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как во время досмотра правоохранители изъяли у 42-летнего спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.