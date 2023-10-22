Бойца MMA Ильяса Якубова задержали за оправдание терроризма

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«Задержан мужчина, обвиняемый в публичном оправдании террористической деятельности на территории столицы», - указали в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый в октябре 2023 года изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. После он разместил ролик в Сети.

Как написал ТАСС , в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о бойце смешанного стиля Ильясе Якубове. Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Следователи собираются подать ходатайство в суд, чтобы заключить обвиняемого под стражу.

Ранее Следователи ФСБ предъявили обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову*. Мужчина признавать вину отказался. До этого его задерживали по подозрению в изготовлении самодельной бомбы.

* Азат Мифтахов внесен в реестр экстремистов и террористов.