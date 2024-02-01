Бойца Fight Nights Мутаева расстреляли в Махачкале

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Убийство произошло накануне вечером около 22:30. Мутаев возвращался с тренировки в школе отца Хабиба Нурмагомедова. Неизвестные подкараулили 21-летнего спортсмена возле подъезда и расстреляли.

Пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования.

Ранее в Воронежской области неизвестный расстрелял автомобиль владельца крупнейшей местной птицефабрики Геннадия Ширяева на трассе Курск - Саратов. Это произошло недалеко от его дома. В результате покушения предприниматель не пострадал.