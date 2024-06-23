Бой возле церкви в Махачкале продолжился

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«По информации, возле церкви в Махачкале идет бой. Нападавшие отстреливаются», - написал он.

Согласно предварительным данным, боевики взяли в заложники порядка 40 человек. Их закрыли в церкви в Кировском районе города. Официально эту информацию не подтвердили.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов попросил жителей города воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала.

Вечером 23 июня группа боевиков совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное число пострадавших сотрудников полиции уточняется.