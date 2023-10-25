Бортпроводника «Аэрофлота» под наркотиками задержали в московском «Шереметьево»
Сына основателя мини-футбольного клуба «Норильский никель» Дмитрия Федосеева, старшего бортпроводника «Аэрофлота» Дениса Федосеева, задержали в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Shot, он находился в состоянии наркотического опьянения.
По информации издания, 35-летнего мужчину задержали около часа ночи в зале прилета терминала B во время проведения полицейского рейда по поиску курьеров, перевозящих наркотики. Сотрудники полиции заметили очевидные признаки наркотического опьянения у бортпроводника. Его доставили в отдел МВД в аэропорту, а затем отпустили отдохнуть.
Началась проверка, чтобы выяснить, откуда Федосеев прибыл в Москву в таком состоянии.
Денис Федосеев - сын основателя МФК «Норильский никель», бывшего игрока и главного тренера мини-футбольного клуба Дмитрия Федосеева, который также выступал в качестве главного технолога стадиона «Лужники» и работал в администрации Норильска.
Ранее в Москве задержали нигерийца, который ходил с 28 свертками наркотиков в трусах.
Сына основателя мини-футбольного клуба «Норильский никель» Дмитрия Федосеева, старшего бортпроводника «Аэрофлота» Дениса Федосеева, задержали в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Shot , он находился в состоянии наркотического опьянения.