Бортпроводника «Аэрофлота» под наркотиками задержали в московском «Шереметьево»

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По информации издания, 35-летнего мужчину задержали около часа ночи в зале прилета терминала B во время проведения полицейского рейда по поиску курьеров, перевозящих наркотики. Сотрудники полиции заметили очевидные признаки наркотического опьянения у бортпроводника. Его доставили в отдел МВД в аэропорту, а затем отпустили отдохнуть.

Началась проверка, чтобы выяснить, откуда Федосеев прибыл в Москву в таком состоянии.

Денис Федосеев - сын основателя МФК «Норильский никель», бывшего игрока и главного тренера мини-футбольного клуба Дмитрия Федосеева, который также выступал в качестве главного технолога стадиона «Лужники» и работал в администрации Норильска.

Ранее в Москве задержали нигерийца, который ходил с 28 свертками наркотиков в трусах.

Сына основателя мини-футбольного клуба «Норильский никель» Дмитрия Федосеева, старшего бортпроводника «Аэрофлота» Дениса Федосеева, задержали в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Shot , он находился в состоянии наркотического опьянения.