Бортпроводник «Уральских авиалиний» подрался с пенсионером в аэропорту Сочи
Экипаж «Уральских авиалиний» и пассажиры устроили драку в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В СМИ выявили публикацию о конфликте экипажа самолета „Уральских авиалиний“ и пассажиров в аэропорту Сочи», - указали в сообщении.
В прокуратуре организовали надзорные мероприятия, по результатам которых дадут оценку действиям экипажа.
Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова рассказала «Известиям» , что руководство авиакомпании проводит служебное расследование. Экипаж рейса отстранили от полетов.
Бортпроводник подрался с пенсионером в Краснодарском крае, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Потасовка началась после того, как один из пассажиров рейса Сочи - Москва в грубой форме попросил воды. Бортпроводник попытался успокоить мужчину, а потом кинул в него бутылку. Пенсионер ударил члена экипажа по лицу.
Росавиация ранее рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний».