24 мая 2024, 10:55

Бортников назвал число задержанных после теракта в «Крокус Сити Холле»

Читайте нас в: Google Новости

Правоохранительные органы задержали свыше 20 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы в настоящее время устанавливаем круг причастных к злодеянию. Задержали уже более 20 лиц, в том числе непосредственных пособников и исполнителей», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что двое из четырех участников незадолго до теракта прибыли в Россию из Турции. Один из задержанных признался, что прилетел оттуда еще 4 марта, за убийство людей ему предложили порядка 500 тысяч рублей.

«Хочу заверить, что следствие установит все обстоятельства преступления, ни один из причастных не избежит наказания», - добавил Бортников.

Ранее Бортников указал на причастность украинской разведки к теракту в «Крокусе».

Правоохранительные органы задержали свыше 20 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ в Бишкеке заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова привело РИА «Новости».

Преступления ФСБ Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 11:30
Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле
Читайте нас в: Google Новости
Три человека стали жертвами стрельбы в районе Ускюдар в Стамбуле. Еще пятеро получили ранения, сообщило Anadolu.

По информации источника агентства, между членами двух семей из-за драки детей произошел конфликт. Сначала взрослые просто спорили, а потом перешли от словесных аргументов к стрельбе. Причем открыли ее в помещении кафе.

На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь, также туда направили силы быстрого реагирования и следователей. Всех пострадавших госпитализировали.

Собеседник Anadolu отметил, что у некоторых родственников погибших случился нервный срыв, им оказали помощь на месте происшествия.

Зимой этого года мужчина и женщина напали на КПП у здания суда в районе Чаглаян в Стамбуле. Они стреляли по полицейскому блокпосту, силовики открыли ответный огонь по преступникам, нейтрализовав злоумышленников.

В МВД тогда заявили, что нападавшие были членами Революционной народно-освободительной партии-фронта, признанной террористической в Турции.

Турция Стрельба
24 мая 2024, 08:53
Лось искупался в Кошачьем пруду на востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Жители Новогиреево в Восточном административном округе Москвы заметили лося и позвонили спасателям. Животное ходило по улицам и купалось в Кошачьем пруду, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли несколько звонков с сообщениями о лосе. Молодое парнокопытное без рогов заметили на проезжей части в районе дома по Зеленому проспекту, 40 корпус 1. Очевидец заявил, что животное убежало в сторону школы. Затем лося увидели между домами. Женщина сказала, что, со слов ее знакомых, оно попало под автобус в районе станции метро «Новогиреево».

Другие заявители утверждали, что лось примерно с пяти часов утра плавал в Кошачьем пруду на Свободном проспекте. Очевидец рассказал 360.ru, что у водоема собралась толпа зевак.

«Я вышел из подъезда, народ человек 15-20 стояло, смотрело, двое-трое снимали тоже», - сказал он.

В Дмитровском городском округе спасли раненого семидневного лосенка. Заметившая его женщина позвонила в Госветслужбу Подмосковья.

МЧС РФ Животные Москва
24 мая 2024, 08:27
Бортников назвал способ координации напавших на «Крокус» террористов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Члены группировки «Вилаят Хорасан»* координировали действия напавших на «Крокус Сити Холл» террористов через интернет. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

* Запрещенная в России террористическая организация

Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 06:33
Смертельная авария с тремя погибшими произошла в Выхино-Жулебино
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ночью 24 мая в Выхино-Жулебино произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля, из них один перевернулся. Погибли три человека, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы вызвали на юго-восток Москвы после полуночи. В районе дома по улице Привольной, 15 корпус 1 столкнулись два легковых автомобиля - Kia и Smart. Последний перевернулся. В его салоне, по словам заявителя, находились пять человек.

Водителя Kia передали врачам скорой помощи, прибывшие спасатели начали деблокировку пострадавших. Проезд ограничили. К 01:31 работы завершили. В Smart два человека погибли, три пострадали, в Kia - один погиб.

По информации прокуратуры Москвы , авария на улице Привольной произошла из-за потери управления и выезда автомобиля Toyota на встречную полосу. Погибли три человека.

ДТП Москва

Новости по теме