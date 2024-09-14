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Аппаратчик синтеза ООО «НПП ОРИОН», получивший тяжелые ожоги при взрыве на производстве, скончался в отделении реанимации больницы. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По данным инспекции, вечером 12 сентября на территории завода произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадал 35-летний аппаратчик синтеза третьего разряда.

Его госпитализировали с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела. У мужчины было обожжено туловище, голова, руки и ноги, а также дыхательные пути.

О смерти мужчины в своем Telegram-канале также сообщил нижегородский блогер Алексей Алексеев.

«Прощание пройдет 17 сентября в траурном зале на проспекте Ленинского Комсомола (слева от гипермаркета „Магнит“) с 10:00 до 12:00», - сказал блогер, выразив соболезнования родным и близким погибшего нижегородца.

Завод занимается производством неорганических химических веществ.

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