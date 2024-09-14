14 сентября 2024, 22:22

Борт Москва — Нижний Новгород вернулся в Шереметьево

РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Нижний Новгород, вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, на борту возникли проблемы с наддувом кабины.

Самолет благополучно приземлился в 21:30 по московскому времени.

Больше никаких подробностей не сообщили.

До этого в Алтайском крае упал частный легкомоторный самолет, управлявший им пилот погиб.

В первых числах сентября пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Екатеринбург , экстренно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Женщина умерла до приезда медиков.

Ранее в США на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета авиакомпании Delta Air Lines. Крыло одного самолета задело хвост и крыло другого. Пассажиры не пострадали.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Ремонтные работы Москва
14 сентября 2024, 23:05
Пострадавший при взрыве на заводе в Дзержинске рабочий умер в больнице
РИА «Новости»
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Аппаратчик синтеза ООО «НПП ОРИОН», получивший тяжелые ожоги при взрыве на производстве, скончался в отделении реанимации больницы. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По данным инспекции, вечером 12 сентября на территории завода произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадал 35-летний аппаратчик синтеза третьего разряда.

Его госпитализировали с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела. У мужчины было обожжено туловище, голова, руки и ноги, а также дыхательные пути.

О смерти мужчины в своем Telegram-канале также сообщил нижегородский блогер Алексей Алексеев.

«Прощание пройдет 17 сентября в траурном зале на проспекте Ленинского Комсомола (слева от гипермаркета „Магнит“) с 10:00 до 12:00», - сказал блогер, выразив соболезнования родным и близким погибшего нижегородца.

Завод занимается производством неорганических химических веществ.

Ранее в Нижегородской области в больнице умер 18-летний парень, пострадавший во время пожара в гараже.

Смертность Пожары Больницы Взрывы Мужчины Заводы Пожар в Дзержинском
14 сентября 2024, 22:25
Мать и дочь погибли в лифте жилого дома в Дербенте
Пресс-служба МЧС
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Задымление произошло в подвале девятиэтажного дома на улице Тагиева в Дербенте. В результате в лифте погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Жильцы дома сообщили в экстренные службы о задымлении в подвале. Выяснилось, что произошло замыкание электрощитовой без последующего горения.

Пожарные вытащили из лифта 42-летнюю мать и ее 15-летнюю дочь. Они отравились продуктами горения. Позже стало известно, что они скончались в больнице.

Также спасатели эвакуировали из дома 70 человек, из них 15 детей. Еще сообщалось о 15 спасенных жильцах.

Семейная пара погибла при пожаре в деревне Замостье Ленинградской области. Возгорание произошло после взрыва двух газовых баллонов и самогонного аппарата в частном доме.

Спасатели Дагестан МЧС РФ Россия
14 сентября 2024, 20:55
Десятки пожаров охватили Воронежскую область
РИА «Новости»
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Специалисты зафиксировали около 70 возгораний на территории Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. В данный момент на территории региона зарегистрировали сразу 70 возгораний», - написал он.

По словам главы региона, благодаря работе авиации, МЧС и пожарных ЧС обходится без пострадавших. Кроме того, под контролем находится переход огня на жилые постройки.

Также Гусев отметил, что в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Ранее в Ростове-на-Дону спасатели тушили крупный пожар, который начался из-за удара молнии в камыш. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Работа
14 сентября 2024, 15:52
Школьница погибла при падении с 18-го этажа во время съемки селфи в Ленобласти
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Тело ученицы шестого класса нашли под окнами высотного дома города Сосновый Бор в Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка», девочка упала с 18-го этажа, куда поднялась со своим другом для совместного селфи.

Тело ученицы шестого класса нашли под окнами высотного дома города Сосновый Бор в Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка» , девочка упала с 18-го этажа, куда поднялась со своим другом для совместного селфи.

Полиция выяснила, что пара во время вечерней прогулки забралась на общий балкон в подъезде высотного дома. Молодые люди хотели сфотографироваться на фоне городского пейзажа.

Съемка плавно перетекла в полноценную фотосессию. По предварительным данным, для эффектной позы девушка забралась на перила балкона. В этот момент ей позвонила подруга, и школьница отвлеклась от съемки, начав шутить на тему чьей-то смерти.

Сильно рассмеявшись, шестиклассница не удержала равновесие и упала вниз. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть девочки.

По данным журналистов, школьница жила с матерью и отчимом. Проблем в семье или с учебой у нее не было. Сейчас все обстоятельства гибели ребенка выясняют криминалисты.

На этой же неделе экстремальное селфи стало причиной гибели школьницы из Москвы. Девочка выпала из окна квартиры пятого этажа на улице Маршала Бирюзова на северо-западе столицы. По предварительным данным, она решила сделать эффектный снимок ночью у открытого окна.

Фото Дети Ленинградская область Полиция

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