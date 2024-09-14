Борт Москва — Нижний Новгород вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Нижний Новгород, вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
По предварительной информации, на борту возникли проблемы с наддувом кабины.
Самолет благополучно приземлился в 21:30 по московскому времени.
Больше никаких подробностей не сообщили.
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