Борт МЧС вылетел на помощь пострадавшим при пожаре в тайге охотникам
На помощь пострадавшим при пожаре в тайге в Иркутской области охотникам вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Пожар произошел на участке «Верхняя Ирель» в Казачинско-Ленском районе, примерно в 110 километрах от поселка Улькан.
«На помощь охотникам в Иркутской области отправился борт МЧС России, где произошел пожар из-за перегрева печи в зимовье. Трое охотников сумели выбраться из огня в домике, однако один из них получил сильные ожоги, после чего скончался», - заявили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что во время перехода к другому зимовью один из выживших охотников получил сильное обморожение ног.
«Уцелевший охотник сумел вызвать помощь из ближайшего поселка, к спасательной операции привлекли четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Ситуацию осложнили отдаленность зимовья и сильные морозы», - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алтайском крае спасатели вытащили охотника из болота.