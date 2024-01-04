Бомж угрожал сжечь семью участника СВО на Камчатке

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В социальных сетях появилась информация о том, что уже 2,5 года бездомный мужчина терроризирует жителей пятиэтажного дома. Он систематически устраивает поджоги, бросается на людей с ножом и грозит сжечь семью участника спецоперации.

Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. После будет принято решение в соответствии с требованиями УК.

Ранее силовики задержали пятерых человек, которые избили участников специальной операции в Челябинске.

Нападение произошло в ночь на 1 января. Нетрезвые иностранцы оскорбили женщину, военные сделали им замечание, после чего произошла потасовка. Один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза.