Бомба взорвалась в центре Афин

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По данным телеканала, в ночь на 3 февраля в редакцию издания «Эфимерида тон синдактон» поступило сообщение о готовящемся взрыве. Журналисты тут же позвонил в Центр экстренного реагирования, передав послание от анонима.

Бомба, которая находилась в сумке, взорвалась 40 минут спустя, около 01:30. Место взрыва оцепили, всю улицу Стадиу перекрыли, там работают криминалисты.

Ответственность на себя взяла организация «Революционная классовая самооборона». Сотрудники службы антитеррора Греции начали расследование.

Ранее на заводе в Азербайджане произошел взрыв из-за сдетонировавшего боеприпаса, по которому ударили молотком.