Большое ДТП произошло напротив Поклонной горы
Автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте, напротив Поклонной горы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Из-за большого ДТП перекрыли несколько рядов движения. Подробности аварии пока неизвестны.
Ранее три человека стали жертвами столкновения четырех машин на Кубани. По данным пресс-службы МВД, на Славянском шоссе в Краснодарском крае в ДТП попали грузовик и три автомобиля: внедорожник Volvo и две машины «Жигули». На место аварии прибыли экстренные службы, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших.