14 декабря 2024, 07:45

Большое ДТП произошло напротив Поклонной горы

РИА «Новости»
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Автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте, напротив Поклонной горы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Из-за большого ДТП перекрыли несколько рядов движения. Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее три человека стали жертвами столкновения четырех машин на Кубани. По данным пресс-службы МВД, на Славянском шоссе в Краснодарском крае в ДТП попали грузовик и три автомобиля: внедорожник Volvo и две машины «Жигули». На место аварии прибыли экстренные службы, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших.

ДТП Москва
14 декабря 2024, 03:06
Нашли в чулане. Дети погибли в страшном пожаре в Башкирии
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар в жилом доме разгорелся в ночь на субботу, 14 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в официальном Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, загорелся бревенчатый дом в селе Аскарово. Он принадлежал многодетной семье. К тушению пожара привлекли 17 человек, также МЧС задействовало шесть единиц техники.

Республиканская прокуратура позднее добавила , что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть местного отдела полиции. После ликвидации возгорания в чулане нашли тела двух детей, 10-летней девочки и ее девятилетнего брата.

Их родители выбрались через окно, они успели забрать с собой трехлетнего ребенка. Взрослых госпитализировали в ближайшую больницу, малолетний ребенок не пострадал.

Координацию деятельности правоохранительных органов и экстренных служб взял на себя прокурор Абзелиловского района. Прокуратура начала проверку. Меры реагирования ведомство примет при наличии оснований.

Ранее на складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар.

Пожары Дети Башкирия Полиция
13 декабря 2024, 15:21
Жительница Кубани пострадала от нападения питбуля. СК завел уголовное дело
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Две женщины устроили разборки в лифте многоквартирного дома в Краснодаре. В результате собака одной из них набросилась на оппонентку. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Сети появились кадры, на которых запечатлена перепалка. Судя по видео, женщина с питбулем зашла в лифт, когда в кабине уже находилась мама с ребенком. Соседки начали ссориться. Матери с ребенком пришлось покинуть кабину, при этом женщина оттолкнула пса ногой. Это не понравилось хозяйке собаки, она вышла следом, а затем вернулась в лифт.

«В результате женщина получила травму. Ребенок, ставший очевидцем произошедшего, не пострадал. Отмечается, что хозяйка питомца мер к пресечению происходящего не принимала», - сообщили следователи.

Отдел СК по Прикубанскому округу города Краснодара возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В начале декабря собака покусала студентов на лекции в медицинской академии во Владивостоке. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью.

Дети Краснодар Видео Собаки Полиция
13 декабря 2024, 11:37
Минобрнауки выразило соболезнования родным погибшего главы департамента Чурилова
РИА «Новости»
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Министерство образования и науки выразило соболезнования родным и близким главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Олега Чурилова, погибшего накануне в ДТП в Москве. Некролог опубликовали в Telegram-канале министерства.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник», - написали в пресс-службе.

В Минобрнауки также добавили, что Чурилов внес большой вклад в обеспечение технологического суверенитета России и активно поддерживал молодых ученых и предпринимателей в сфере технологий.

Накануне его насмерть сбил автомобиль возле дома № 36 по Ленинградскому проспекту. Чурилову был 51 год. Департаментом в Минобрнауки он руководил с 2022 года, а до этого возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и Роснано.

ДТП Россия Москва
13 декабря 2024, 09:39
Самолет SSJ-100 Санкт-Петербург — Москва вынужденно вернулся в Пулково
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Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Санкт-Петербург — Москва по техническим причинам вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об 360.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Представители перевозчика подчеркнули, что в воздушной гавани не объявляли аварийную ситуацию «Посадка самолета совершена в 8:22. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 9:00», - отметили в пресс-службе.

Ранее источник РЕН ТВ сообщал о разгерметизации салона самолета. Это, по его словам, и стало причиной вынужденного возвращения самолета в аэропорт вылета.

В конце ноября вылетевший из Сочи Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В декабре произошло еще одно ЧП с SSJ-100 - борт экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод, не долетев до Сочи. Решение о посадке приняли из-за сработавшего датчика неисправности топливного фильтра.

Санкт-Петербург Самолет SSJ-100 Самолеты Москва

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