Больше месяца страха. Терроризирующий жителей Диксона белый медведь покинул поселок

Жертв на счету хищника не зафиксировали. Однако жители Диксона заверили, что медведица ходила так, будто чувствовала себя полноправной хозяйкой поселка.

Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Сизоненко сообщил, что ликвидировать медведя было невозможно из-за предписаний Красной книги. В личном Telegram-канале он опубликовал видео, на котором животное спокойно расхаживало по дороге между жилыми домами и никак не реагировало на лай десятка собак.

На фоне опасной ситуации в поселке ввели обученный патруль, который занимался отпугиванием медведицы. Жителям настоятельно рекомендовали не выходить из дома без надобности и перемещаться исключительно на машинах.

Жизнь по графику Появление хищника в поселке перевернуло привычные уклады жизни населения. Для детей и работников организовали специальные перевозки по четкому графику. Руководители предприятий задумывались о приостановке деятельности организаций и учреждений, в том числе местного аэропорта.

Однако напряженная обстановка в Диксоне наконец-то сменилась хорошей новостью - медведь перестал терроризировать людей. Об этом «360» заявил глава городского поселения Николай Бурак.

«Он уже отбродил и куда-то ушел. Это редкость, что он так долго гулял по поселку», - подчеркнул глава Диксона.

По его словам, это была молодая белая медведица. Она не причинила никому вреда, но сильно напугала местных жителей. В общей сложности хищник находился в поселке больше месяца.

«Жила там, где застанет день. Людей много, все боятся, трясутся, но жить надо. С ружьем ходить нельзя», - рассказал об обстановке Бурак.

Ранее появление медведя зафиксировали в Приморском крае.

Животное передвигалось с бидоном на голове , прячась от людей. На его поиски отправились полиция, сотрудники национального парка «Земля леопарда» и работники Госохотнадзора.