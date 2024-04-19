«Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области
В четверг районах Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало «большой водой». Об этом сообщили в правительстве региона в Telegram-канале.
Речь идет об Абатском, Викуловском, Ишимском и Казанском районах. В двух последних работают лодочные переправы.
«В населенных пунктах, которые отрезала большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны», - указали Сотрудники МЧС помогают в перевозке людей, а также привозят продукты питания и лекарства.
В деревне Синицына Ишимского района проводят срочную эвакуацию населения. На месте работает комиссия муниципалитета и представители профильных служб. Местом сбора назначили у дома № 15 по улице Дачной.
Глава Казанского района Тюменской области Татьяна Богданова сообщала, что вода добралась до всех населенных пунктов. По данным на утро 19 апреля, подтопило 93 дома.