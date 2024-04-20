«Большая трагедия». Песков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Еремина

«Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семена Еремина, это большая трагедия. <…> ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями. <…> Это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая всем нам о героизме наших бойцов», - процитировал его Telegram-канал «Известий».

В МИД России убийство Еремина назвали еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима. Эта смерть стала местью журналисту за честную работу, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Семен Еремин трудился в зоне СВО с начала спецоперации. Он погиб 19 апреля в результате прицельной атаки украинского беспилотника в Запорожской области.