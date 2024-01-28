Больница загорелась в Казани

Возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Из него самостоятельно эвакуировались 23 человека. Никто не пострадал. Огнеборцам потребовалось больше получаса на дорогу к месту происшествия и ликвидацию открытого горения.

Огонь распространился на 60 квадратных метров. С ним удалось справиться силами 59 огнеборцев, использовавших 20 единиц техники.

В здании больницы № 18 в Казани на улице Мавлютова произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По информации пресс-службы МЧС России , пожар уже удалось потушить.

Ранее в тот же день пожар произошел в здании Театра сатиры в Москве.