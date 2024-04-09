09 апреля 2024, 22:46

«Болеет много лет». Соседка рассказала о напавшей с ножом на женщину в лифте в Подмосковье

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Жительница Сергиева Посада порезала в лифте пожилую соседку ножом. Сейчас обе женщины находятся в реанимации. Соседка напавшей рассказала «360», что 46-летняя Елена проходила лечение в психиатрической больнице.

«Эта женщина болеет уже много лет. Она думала, что ее преследуют соседи и долго писала об этом по разным инстанциям. Ее все знают в полиции в Москве и здесь», - отметила она.

По словам собеседницы «360», женщина постоянно с собой в сумке носила электрошокер.

«Поэтому не было бы ножа, то воспользовалась электрошокером», - предположила соседка.

Конфликт произошел в минувшую субботу, 6 апреля. Жительница Сергиева Посада по неизвестным причинам стала выталкивать из лифта свою 66-летнюю соседку. В ходе конфликта Елена ножом нанесла знакомой удары в области живота и шеи. Потом она сама порезала себе предплечье и вызвала экстренные службы.

Сын пострадавшей от нападения рассказал «360», что его мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

Больницы Женщины Сергиев Посад Полиция
09 апреля 2024, 21:57
Бездомный ротвейлер напал на жителей Советска
Freepik
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Ротвейлер набросился на жителей Советска возле продуктового магазина. После этого пес напал на детей, сообщил источник «360».

По его словам, собака бегала возле магазина и пыталась укусить прохожих. Позже ей удалось попасть в здание торговой точки, где она напала на трех школьников.

Прохожие и медики скорой пытались своими силами усмирить агрессивное животное, но у них не получилось. Тогда к ним на помощь пришел местный участковый, который смог успокоить ротвейлера.

Похожий случай произошел ранее в Люберцах. Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома. Ребенок получил множественные раны головы, руки и бедра.

Дети Собаки Животные Магазины
09 апреля 2024, 21:20
Уровень воды в Оренбурге преодолел опасную отметку
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Жителям Оренбурга необходимо эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал, который преодолел критическую отметку на сантиметр. Об этом губернатор региона Денис Паслер сообщил в Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», - написал он.

Во вторник утром в Оренбурге включали сирены. Местных жителей предлагали эвакуироваться из зон возможного подтопления. До этого эвакуированным жителям подтопленного города Орск предложили рассмотреть вариант с размещением в соседних районах.

В Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он определит дальнейшую работу спасателей, которые задействованы в ликвидации последствий паводка.

Урал Реки Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 20:38
Жительница Орска заявила о пропавшем после наводнения сыне
РИА «Новости»
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Постоянно живущий с отцом в Орске мальчик перестал выходить на связь с матерью и бабушкой после охватившего город наводнения. Родные не могут связаться с ребенком, хотя все звонки проходят. В трубке они слышат только постоянные гудки. Подробности «360» рассказала мать пропавшего Юлия.

Она подчеркнула, что с отцом ребенка в брак не вступала. Сын постоянно жил с отцом, но регулярно общался с матерью и бабушкой.

После начала наводнения отец ребенка связался с Юлией и сообщил, что собирает вещи и уезжает. После этого связаться с сыном женщина не смогла.

«Муж увез ребенка, и я не знаю - куда. Утонули они или нет, неизвестно. Потоп начался, и больше я своего сына не видела. Его отец вышел на связь один раз, сказал, что собирает вещи», - поделилась собеседница «360».

Она отметила, что несколько дней дозванивалась на телефон сына, но трубку никто не взял. По мнению женщины, отец мог просто заблокировать номер на самом аппарате мальчика. По ее словам, с папой ребенка удалось связаться один раз. Он сообщил, что все в порядке, но сказать, где сейчас находится общий сын, не захотел.

Юлия добавила, что обратилась в полицию и другие правоохранительные органы, чтобы найти ребенка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прорыв городской дамбы привел к серьезному затоплению района Старый город в Орске. Под воду ушли более шести тысяч домов. Власти Оренбургской области пообещали пострадавшим жителям компенсации взамен утраченного имущества.

Дети Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 20:14
Два из четырех поврежденных ж/д путей восстановили в Вязьме
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Последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют по графику. Специалистам уже удалось восстановить два пути железнодорожной линии, сейчас их проверяют поездом ремонтной службы, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что все работы по восстановлению проходят на максимальной скорости. Также рабочие начали приводить еще два пути в порядок после полной расчистки.

По словам Анохина, работы по разбору завалов на железнодорожном полотне завершили на 95%. С места обрушения убрали более 1800 тонн бетонных конструкций.

Также специалисты закончили подготовку к прокладке сети газоснабжения. На месте происшествия трудятся более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение железнодорожного моста в Вязьме произошло 8 апреля. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили пять человек. Следственный комитет завел уголовное дело.

Уголовное дело Обрушения Поезда Ремонтные работы

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