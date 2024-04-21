21 апреля 2024, 19:10

Более тысячи жителей Ишимского района эвакуировали из-за паводка

РИА «Новости»
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Свыше тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области вывезли из населенных пунктов, попавших в зону подтопления из-за половодья на реке Ишим. Об этом рассказал глава района Сергей Ломовцев, сообщило РИА «Новости».

«Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации „поводок“. Мы эвакуировали более тысячи наших земляков», - отметил он.

Часть людей находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей. Остальных разместили в пунктах временного пребывания. Как уточнил Ломовцев, их быт организовали.

Из-за разлива реки отрезанными от «большой земли» оказались несколько деревень и поселков. Тем, кто решил остаться в своих домах, оказывают необходимые помощь и поддержку.

«Мы их не бросаем», - заверил глава региона.

Ранее прирост воды в реке Ишим в Тюменской области вновь обновил исторический максимум и достиг 1061 сантиметра. Затопленными остаются огромные территории, а деревья и дома почти целиком скрываются под водой. Ситуация с паводком остается сложной , власти следят за состоянием гидротехнических сооружений.

Паводки Реки
21 апреля 2024, 19:12
Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленобласти
РИА «Новости»
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Автобус, который перевозил около 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги,  опрокинулся на 249-м километре дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, двое пассажиров оказались в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, еще шестеро - в легкой.

Следователи не исключили, что причиной аварии стало то, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

В Петербурге осудили водителя, по вине которого произошла авария с пострадавшим. Летом прошлого года водитель за рулем BMW протаранил припаркованный полуприцеп. Непристегнутый пассажир иномарки получил тяжелые травмы. Отмечается, что водитель сел за руль пьяным и после употребления наркотиков.

Автобус, который перевозил около 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, опрокинулся на 249-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП Автобусы Водители
21 апреля 2024, 19:06
Аэропорт Кишинева «заминировали» второй раз за сутки
РИА «Новости»
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Администрация Кишиневского международного аэропорта получила анонимное сообщение о том, что якобы помещения воздушной гавани заминированы. После этого людей и персонал экстренно эвакуировали из здания, сообщило РИА «Новости».

«Всех пассажиров и служащих аэропорта эвакуировали. Мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД», - уточнила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицкая.

По данным издания, за последние 24 часа это уже второй случай в аэропорту Кишинева.

Представители Пограничной полиции уточнили, что прошлой ночью поступило сообщение о минировании аэропорта и одного из бортов. После проверки выяснилось, что информация о взрывных устройствах была ложной.

Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали отель Valo. Клиентов и сотрудников гостиницы вывели экстренно на улицу из-за сообщения о минировании.

Молдавия Самолеты Эвакуации
21 апреля 2024, 18:41
Торговый центр загорелся в Свердловской области
Пресс-служба МЧС
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Спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в торговом центре в Нижнем Тагиле. В результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России.

Горела крыша здания. Площадь распространения огня составила 120 квадратных метров. В тушении участвовали 24 огнеборца, применялись 10 единиц техники. Сотрудники и посетители торгового центра эвакуировались еще до приезда пожарных.

Утром 21 апреля загорелась сауна в таунхаусе в московском районе Южное Бутово.

Пожар начался на третьем этаже здания на улице Адмирала Лазарева - вспыхнули мебель и вещи. В результате ЧП пострадали пять человек , в том числе трехмесячный ребенок и 14-летний юноша. По информации источника «360», медики госпитализировали 69-летнего мужчину и 74-летнюю женщину - их отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционную травму. У мужчины также были ожоги спины второй степени.

Спасатели Пожары МЧС РФ Свердловская область
21 апреля 2024, 18:29
Подросток пострадал в результате взрыва петарды в Петергофе
РИА «Новости»
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Тринадцатилетний подросток тяжело пострадал в результате взрыва петарды в Петергофе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьник привел в действие петарду, которую нашел во время прогулки в парке. Парня отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщил 78.ru , у мальчика диагностировали осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и боковой поверхности туловища. По данным СМИ, пациента уже перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

«Главой ведомства дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову Олегу Валерьевичу организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», - передали в пресс-службе СК РФ.

Ранее петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины в квартире на улице Маршала Казакова.

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