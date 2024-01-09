Более шести тысяч жителей Находки остались без отопления

Доступ к теплоснабжению потеряли более шести тысяч жителей города. Специалисты начали ликвидировать последствия порыва питательной линии экономайзера и восстанавливать теплотрассу.

«Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», - указали в пресс-службе.

Прокуратура Находки организовала проверку по факту аварии на теплосетях.

Ранее остановка одного из котлов произошла в котельной в Белоозерском. После жалоб жителей на холод в домах специалисты провели восстановительные работы и запустили теплоснабжение. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин заявил, что ситуация с отоплением в городе находится под контролем.