Более шести тысяч человек эвакуировали в Курганской области из-за паводка

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По данным на утро 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения находятся 818 человек, в том числе 222 ребенка. Число эвакуированных из-за подтопления продолжает расти.

В общей сложности в Курганской области развернули 99 пунктов временного размещения на базе социальных учреждений. Для находящихся там людей сформировали запасы продуктов и воды.

В регионе 8 апреля объявили режим ЧС. Ожидается, что уровень воды в реке Тобол превысит 11 метров. Сотрудники МЧС призвали эвакуироваться жителей поймы реки.

Накануне спасательное ведомство сообщило о подтоплении шести населенных пунктов Курганской области.