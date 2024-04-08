Более шести тысяч человек эвакуировали в безопасную зону в Оренбурге

«На сегодня в безопасную зону эвакуировали свыше 6,1 тысячи человек, развернули 33 пункта временного размещения вместимостью 33 тысячи человек. В настоящее время в них находятся 1 213 человек», - заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что спасатели оказывают адресную помощь местному населению, оперативно эвакуируют людей из затопленных домов по заявкам.

«В Илекском районе силами МЧС России и муниципалитета началось укрепление насыпной дамбы, которая защищает районный центр. В Орске идет работа по разведке, применяются беспилотники, чтобы выяснить слабые места в дамбе и понять, куда еще может пойти вода», - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что вода затопила свыше 10 тысяч домов под Оренбургом.