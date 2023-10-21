Более полусотни человек оказались в ловушке на реке Лене в Якутии
Свыше 50 человек оказались в ловушке на реке Лене в Якутии. Паром, который вез пассажиров и их машины в Якутск, сел на мель, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сейчас идет работа по снятию судна с мели при помощи буксира. Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, никто не пострадал.
«На борту находятся 50 пассажиров, три члена экипажа», - говорится в сообщении.
Якутская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. При наличии оснований правоохранители примут меры реагирования.
Накануне следовавший из Аракчино в Верхний Услон по Волге пассажирский паром сел на мель. На борту находились 18 пассажиров. На помощь людям направили грузовой толкач и пустой паром.
До этого сухогруз, также шедший по Волге из деревни Щелейки в Нижний Новгород, попал на мель. Авария не помешала движению судов. Разлива нефтепродуктов не зафиксировали.