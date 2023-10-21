Более полусотни человек оказались в ловушке на реке Лене в Якутии

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Сейчас идет работа по снятию судна с мели при помощи буксира. Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

«На борту находятся 50 пассажиров, три члена экипажа», - говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. При наличии оснований правоохранители примут меры реагирования.

Накануне следовавший из Аракчино в Верхний Услон по Волге пассажирский паром сел на мель. На борту находились 18 пассажиров. На помощь людям направили грузовой толкач и пустой паром.

До этого сухогруз, также шедший по Волге из деревни Щелейки в Нижний Новгород, попал на мель. Авария не помешала движению судов. Разлива нефтепродуктов не зафиксировали.