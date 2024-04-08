Более двух тысяч домов оказались под угрозой подтопления в Оренбуржье

По информации властей, паводковые процессы приближаются к пиковым значениям.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от пяти до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов», - сообщили в региональном правительстве.

К вечеру понедельника, 8 апреля, в зону подтопления попали 10185 жилых домов и 12675 приусадебных участков.

Эвакуировано более шести тысяч человек , в том числе, более полутора тысяч детей.

Ранее стало известно, что паводок смыл мост через речку Боровку в поселке Паника Оренбургской области. По словам местных жителей, переправа ушла под воду еще несколько дней назад, а теперь ее полностью смыло течением.