Более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

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По данным правоохранителей, происшествие случилось в 16:30 на втором километре автодороги «подъезд к поселку Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти. Грузовиком управлял 41-летний шофер.

«Водитель рейсового автобуса „ПАЗ“ маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом», - рассказали в ведомстве.

В результате происшествия водитель автобуса «ПАЗ» попал в больницу в тяжелом состоянии, еще 12 пассажиров госпитализированы с травмами различной тяжести. По факту ДТП проведут проверку.

Ранее авария случилась на трассе Березовка - Щетиново в Пермском крае. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись, пассажир легковушки погиб.