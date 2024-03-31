Более 900 участков пострадали из-за паводка в Алтайском крае

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Сильные паводки зафиксировали в 37 населенных пунктах. Самая сложная обстановка в Михайловском районе - здесь подтоплено 46 домов и 364 участка.

Спасатели контролируют ситуацию в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком районах. Местные жители обращаются к сотрудникам МЧС за помощью. Спасатели и власти оперативно реагируют на все обращения.

Быстрое таяние снега, которое привело к разливу воды, началось на этой неделе. Власти Алтайского края ввели режим ЧС.

Многие автомобилисты лишились транспортных средств, утонувших в талой воде.