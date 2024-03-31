31 марта 2024, 07:53

Более 900 участков пострадали из-за паводка в Алтайском крае

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В Алтайском крае 127 домов и 923 участка подтоплены талыми водами. В пункт временного размещения доставлены 77 человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Сильные паводки зафиксировали в 37 населенных пунктах. Самая сложная обстановка в Михайловском районе - здесь подтоплено 46 домов и 364 участка.

Спасатели контролируют ситуацию в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком районах. Местные жители обращаются к сотрудникам МЧС за помощью. Спасатели и власти оперативно реагируют на все обращения.

Быстрое таяние снега, которое привело к разливу воды, началось на этой неделе. Власти Алтайского края ввели режим ЧС.

Многие автомобилисты лишились транспортных средств, утонувших в талой воде.

Паводки Дороги
31 марта 2024, 07:04
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
РИА «Новости»
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Спецназ ФСБ заблокировал террористов в некоторых районах Каспийска и Махачкалы, введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Органы безопасности в Дагестане в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили сведения о местонахождении вооруженных лиц, которые причастны к террористической деятельности. Спецназ ФСБ блокировал их в нескольких квартирах в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы», - заявили в комитете.

В связи с ситуацией правовой режим контртеррористической операции ввели в районах обнаружения преступников для обеспечения безопасности граждан.

«Оперативный штаб НАК координирует работу сил правопорядка, жителей прилегающих домов эвакуировали. О развитии обстановки сообщим дополнительно», - добавили в НАК.

Дагестан Спецназ ФСБ
31 марта 2024, 05:03
Рыбный цех загорелся в Подмосковье
РИА «Новости»
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Крупный пожар начался в Подмосковье. В городском округе Химки горит рыбный цех. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В деревне Брехово горит рыбный цех. Площадь пожара - 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека», - уточнили в ведомстве.

На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

Деревня Брехово находится на 17-м километре Пятницкого шоссе в городском округе Химки.

Днем в субботу, 30 марта, пожар начался в одной из квартир многоэтажного дома на западе Москвы. По данным «360», жильцов 19-этажного дома эвакуировали. Хозяин горящей квартиры самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его забрали спасатели.

Также в субботу пожар произошел в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в Басманном районе столицы. Огонь распространился на площадь около 40 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Спасатели Пожары Химки Россия
31 марта 2024, 01:24
В Кашире обнаружили «собачий концлагерь» в одном из частных домов
РИА «Новости»
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В Кашире зоозащитники обнаружили около десятка истощенных породистых собак в одном из частных домов. Животные находятся в критическом состоянии, почти на грани смерти, но хозяйка питомцев отказалась их даже продать, сообщил Пятый канал со ссылкой на одного из волонтеров.

Активистка показала видео встречи с хозяйкой собак, которая появилась вместе с истощенным и неухоженным породистым животным. Волонтер попросила продать ей собака, расплакавшись от увиденного.

«Я никого не отдам! Вообще без вариантов, даже не думай об этом. Никаких передержек, нигде она не будет», - ответила ей хозяйка животного.

По данным издания, волонтеры уже обратились в полицию.

В феврале этого года зоозащитники обнаружили тела чипированных собак , убитых изощренных образом недалеко от хутора Курбацкий под Анапой.

Волонтеры Собаки Россия Полиция Кашира
31 марта 2024, 01:21
Пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву
РИА «Новости»
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Пассажирка рейса Тбилиси — Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажирка рейса Тбилиси - Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что перед взлетом женщина выпила много алкоголя, а потом решила устроить себе веселье на самолете. В поле зрения пассажирки попал один из попутчиков, которому она решила станцевать стриптиз.

После этого испуганного соседа пришлось временно пересадить в кабину бортпроводников. По прилете в Москву дебоширку встретили полицейские, которые доставили ее в отделение полиции.

Несколько дней назад авиалайнер компании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы в Стамбул, пришлось вернуть в аэропорт Внуково из-за танцев неадекватного пассажира на борту.

Ранее рейс Мурманск - Москва задержали из-за пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке лежит бомба.

Женщины Самолеты Полиция Москва

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