18 января 2024, 11:20

Более 800 человек эвакуировали при пожаре в гимназии в Новосибирске

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В подвале гимназии № 10 в Новосибирске вспыхнул пожар. Администрация учебного заведения эвакуировала более 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Утром в гимназии № 10 по улице Героев Революции сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первые прибывшие на место подразделения спасатели установили, что дым идет из подвала.

«Пожар произошел в подвале, где размещалась частная школа по подготовке охранников. Открытое горение ликвидировали», - сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Павел Винаков.

Пострадавших в результате пожара нет. Администрация школы сразу начала эвакуировать детей. Всего из здания вывели 723 школьника и 79 человек персонала гимназии.

Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

В Махачкале в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Пострадали несколько человек, один из детей скончался.

Спасатели Пожары Дети Школы Школьники
18 января 2024, 11:49
Трехлетний мальчик в Красноярском крае погиб от пересоленных в 100 раз котлет
РИА «Новости»
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Трехлетний ребенок умер в Красноярском крае после острого отравления домашними котлетами, которые отец пересолил в 100 раз. О причинах гибели ребенка сообщили в региональном ГСУ СК.

В пресс-службе напомнили, что мальчик отравился еще 1 ноября прошлого года. Следователи установили, что днем ранее его отец и мать приготовили колбасу из мясного фарша с добавлением специй.

Чтобы сохранить цвет и продлить срок годности колбасы мужчина использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз.

На следующий день мать приготовила из остатков фарша котлеты, одной из которых она накормила трехлетнего сына. После мальчику стало плохо, его привезли в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти ребенка стало острое отравление нитритами.

Против отца возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Дети СК РФ
18 января 2024, 11:05
Два жителя Московской области высадили плантацию конопли
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Плантацию конопли выявили в деревне Черная Грязь в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на полках дома в кладовой находились банки с наркотическим веществом. Эксперты оценили, что запасы марихуаны превышают 21 килограмм.

Правоохранительные органы задержали двух граждан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в Сочи полицейские задержали молодого человека с двумя свертками с наркотиками. У него дома хранилось еще порядка двух килограммов запрещенных веществ. Злоумышленник планировал сбыть их путем закладок.

В Москве задержали пассажира такси , у которого при себе находилось 100 граммов марихуаны.

МВД РФ
18 января 2024, 10:37
Легковушка перевернулась на Солотчинском шоссе под Рязанью
РИА «Новости»
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В четверг утром, 18 января, на Солотчинском шоссе в Рязанской области произошла серьезная авария — легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили «Рязанские новости».

В четверг утром, 18 января, на Солотчинском шоссе в Рязанской области произошла серьезная авария - легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили «Рязанские новости».

ДТП случилось недалеко от перекрестка с дорогой, ведущей, к селу Поляны и поселку Варские. Информацию о пострадавших журналисты не привели.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

В четверг в Челябинске водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта , где стояли люди. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали.

Накануне в Петербурге пассажирский автобус въехал в столб. Несколько человек, находившихся в салоне, получили травмы.

ДТП
18 января 2024, 09:59
Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер
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Один из детей, пострадавших при взрыве газа в частном жилом доме в Махачкале, скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Дагестана.

ЧП произошло утром 18 января на Газопроводной улице. Изначально было известно о пяти пострадавших, трое из которых дети. Всех получивших травмы доставили в больницу.

В региональном СУ СК указали, что причиной происшествия стала утечка газа. На месте работают следователи и криминалисты. Также проверку начала региональная прокуратура.

В МЧС сообщали, что после взрыва в доме произошел пожар, его ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В здании также выбило окна, других разрушений не зафиксировали.

Дагестан Дети Газ

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