Более 800 человек эвакуировали при пожаре в гимназии в Новосибирске
В подвале гимназии № 10 в Новосибирске вспыхнул пожар. Администрация учебного заведения эвакуировала более 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Утром в гимназии № 10 по улице Героев Революции сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первые прибывшие на место подразделения спасатели установили, что дым идет из подвала.
«Пожар произошел в подвале, где размещалась частная школа по подготовке охранников. Открытое горение ликвидировали», - сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Павел Винаков.
Пострадавших в результате пожара нет. Администрация школы сразу начала эвакуировать детей. Всего из здания вывели 723 школьника и 79 человек персонала гимназии.
Что послужило причиной возгорания, неизвестно.
В Махачкале в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Пострадали несколько человек, один из детей скончался.