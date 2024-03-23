Более 700 человек сдали кровь в Центре ФМБА для пострадавших в Crocus City Hall

«Очередь желающих сдать кровь не иссякает», - добавили в ФМБА.

Число жертв трагедии в Crocus City Hall выросло до 133 человек , сообщили в пресс-службе Следкома. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Президент Владимир Путин сообщил, что к теракту причастны 11 человек , в их числе - четыре исполнителя. Террористов удалось найти.

Случившееся стало ударом по всему народу и стране, отметил глава государства. Он назвал теракт кровавым и варварским действием. Российский лидер поблагодарил тех , кто трудился на месте ЧП.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли огонь по зрителям.