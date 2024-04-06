Более 700 человек эвакуировали в затопленном Орске

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Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей. Как уточнили в министерстве, людей вывозят из затопленного микрорайона Старый город.

«В подтопленной части города отключено электричество <…> Электроснабжение объектов водоканала обеспечивается по временным и резервным линиям», - передали в администрации.

Позже в мэрии добавили, что жителям поселка Рабочий необходимо срочно эвакуироваться.

Режим ЧС из-за паводков ввели также в пяти районах Челябинской области : Варнинском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и в Троицком городском округе. На особом контроле властей села Варна, Уйское, поселки Бреды, Переселенческий, Фершампенуаз, Михайловка, Кассель.

Уровень воды значительно повысился, в зонах подтопления невозможно передвигаться самостоятельно. Как уточнили власти Орска, пик паводка пока не пройден.

«Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают», - указали в пресс-службе.

Дежурные автобусы отвозят людей от мест высадки из плавсредств и машин к пунктам временного размещения. По последним данным, затоплены свыше 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.