22 мая 2024, 02:18

Более 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines

РИА «Новости»
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Более 70 человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур. Семь пассажиров получили серьезные ранения.

По данным газеты Khaosod , точное число пострадавших - 71 человек. Среди них есть люди с серьезными травмами, в том числе, с переломами рук.

Борт Singapore Airlines попал в воздушную яму, пролетая над Мьянмой. Самолет находился на высоте приблизительно 11,2 тысячи метров и резко начал снижаться.

Непристегнутых пассажиров подкинуло к потолку салона. На их головы обрушились багажные отсеки. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Из-за турбулентности погиб один из пассажиров. У 73-летнего британца Джеффри Ральфа Китчена случился сердечный приступ. Его жена, находившаяся на борту, попала в больницу.

Авиация Больницы Авиакатастрофы Самолеты
22 мая 2024, 00:32
Стрельба из-за свитера. Мать пострадавшего подростка рассказала о нападении в Подмосковье
РИА «Новости»
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Подросток напал на сверстника с пистолетом из-за дорогого свитера в Люберцах Московской области. Мать пострадавшего мальчика рассказала 360.ru о случившемся.

По словам женщины, нее сына в подъезде дома поджидал с пистолетом незнакомый подросток. Он хотел ограбить мальчика. Нападавший был не один - его привела на место преступления знакомая девочка.

«У нас дорогая кофта была, более 90 тысяч рублей», - объяснила собеседница 360.ru.

Нападавший подросток потребовал отдать дорогостоящую вещь и для устрашения применил оружие. Правда, стрелял он в воздух.

«Нет, травмы не получил. Только испугался», - рассказала мать ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения с применением оружия. По версии следствия, 17-летний подозреваемый в подъезде жилого дома напал на 15-летнего подростка, угрожая ему пистолетом.

«В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает», - уточнила пресс-служба следственного управления СК России по Московской области.

Ранее подросток набросился на 10-летнюю школьницу в Самаре. Нападавший избил девочку и попытался ее задушить. Пострадавшую защитил прохожий, ее доставили в больницу.

Уголовное дело Дети Стрельба Россия Оружие
21 мая 2024, 23:18
Сбежавшая из дома чеченка раскрыла детали конфликта у отдела полиции в Москве
РИА «Новости»
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Вынужденная сбежать из России чеченка Лия Заурбекова поделилась подробностями конфликта с родственниками, который произошел около отдела полиции в Москве. Девушка отметила, что ушла из дома из-за побоев.

Заурбекова вышла на связь во вторник, 21 мая, сообщило издание Msk1.ru.

Девушка рассказала, что молодой человек, который помог ей скрыться от родственников, не принуждал ее к побегу. Она познакомилась с ним за полгода до того, как приняла такое решение. Между ними установились доверительные отношения.

Семья ее нашла в столице, пыталась забрать из отдела полиции на Каширском шоссе, где они спасались с парнем от преследования. Причем они требовали ее выдать, хотя она уже совершеннолетняя. Около отделения тогда находились около 10 человек. Полицейские их выпустили со словами, чтобы сами разбирались, раз у них такие традиции.

Молодые люди вышли из отделения. Девушку схватил отец и еще несколько человек пытались затащить в машину. Силовики никак не отреагировали. Она вырвалась и вернулась в отдел, где стала ждать адвоката. Ее парня родственники избили еще на прошлой неделе. Он написал заявление об избиении.

«Это рукоприкладство, тотальный контроль, угроза, что при малейшем непослушании меня увезут обратно в Чечню. И такие заявления, мол, что выйти замуж, образование нужно», - объяснила она, почему сбежала.

Заурбекова добавила, что боится возвращаться в Россию. Ее отец до этого заявил журналистам, что найдет дочь, а парня накажут за помощь в побеге.

Ранее чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что правозащитники искусственно нагнетают ситуацию вокруг Чеченской Республики, а их слова про ущемление прав девушек в их семьях - все ложь и провокации.

Чечня МВД РФ Семья Женщины Полиция Москва
21 мая 2024, 22:24
«Взял пистолет втихушку». Подросток случайно выстрелил в ногу другу в Иркутске
Freepik
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Подросток случайно выстрелил в ногу друга из пневматического пистолета в Иркутске. Пострадавшего доставили в больницу, а «стрелка» — в отдел полиции. Мать второго подростка поделилась с 360.ru подробностями произошедшего.

Собеседница 360.ru Анастасия рассказала, что мальчики учатся в одном классе и дружат. В тот день они просто стояли и шутили. Никакого конфликта не было.

«Они вообще собирались идти на озеро, хотели там стрелять. Но я об этом не знала», - подчеркнула она.

По ее словам, до этого случая ее сын стрелял только под наблюдением отца, на огороде. Их семья живет в частном доме. Пистолет он приобрел у какого-то друга, но она его не знает. Ему разрешили его оставить с условием, что стрелять он будет под присмотром отца.

«Они выходили, банки ставили на лавочку и стреляли. Он никогда не уносил его. У него был еще игрушечный пистолет, такой черный. Вот с ним он ходил гулять. Получается, этот взял втихушку», - заявила Анастасия, предположив, что сын решил похвастаться им во дворе.

По ее словам, во время разговора на улице один из подростков вытащил пистолет, стреляющий пистонами.

«И вот он стрельнул в воздух, получается, друг, а Сема вытащил и хотел в асфальт стрельнуть. И получилось, что в ногу попал», - заявила женщина.

Собеседница 360.ru добавила, что ее сын бесконфликтный ребенок. Он осознал, что натворил, «понял, напугался вчера, расстроился очень, что так произошло».

Анастасия призналась, что себя тоже винит. По ее словам, с сыном у нее доверительные отношения, он никогда не обманывал, а пистолет лежал на полке в шкафу, его не прятали. Она добавила, что сейчас приехала навестить раненого подростка. Мальчику привезли гостинцы, букет его матери, попросили прощения по телефону. Мать друга к ним претензий не имеет.

Сейчас этим делом занимается прокуратура Ленинского района города Иркутска. Юный стрелок и его родители уже дали объяснения в полиции.

Дети Прокуратура РФ Больницы Иркутская область Оружие Следственный комитет России
21 мая 2024, 20:58
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве, есть пострадавшие
РИА «Новости»
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Толпа неизвестных устроила массовую драку со стрельбой в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщил 360.ru очевидец случившегося. По предварительным данным, есть раненые.

Конфликт произошел на перекрестке рядом с домом № 8 по Медынской улице. Группа мужчин громко ругалась и обменивалась ударами на газоне рядом с проезжей часть. После этого раздались звуки, похожие на выстрелы.

«Супруг мимо шел, заснял видео. Больше не отсвечивал там, других подробностей нет», - сказала собеседница 360.ru.

Кадры с места происшествия можно посмотреть в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».

По данным Mash , после выстрелов одного из участников драки занесли в BMW и уехали. Остальные мужчины разбежались. По информации канала, ранения в конфликте получили четыре человека.

Драки Стрельба Видео Мужчины Москва

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