Более 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines

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По данным газеты Khaosod , точное число пострадавших - 71 человек. Среди них есть люди с серьезными травмами, в том числе, с переломами рук.

Борт Singapore Airlines попал в воздушную яму, пролетая над Мьянмой. Самолет находился на высоте приблизительно 11,2 тысячи метров и резко начал снижаться.

Непристегнутых пассажиров подкинуло к потолку салона. На их головы обрушились багажные отсеки. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Из-за турбулентности погиб один из пассажиров. У 73-летнего британца Джеффри Ральфа Китчена случился сердечный приступ. Его жена, находившаяся на борту, попала в больницу.