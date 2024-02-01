Более 670 фрагментов тел обнаружили следователи на месте крушения сбитого ВСУ Ил-76

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В общей сложности в районе места падения Ил-76 специалисты обнаружили и изъяли более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

В СК обратили внимание, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл. Это необходимо для установления генетического профиля.

«Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», - подчеркнули в пресс-службе.

По результатам генетических экспертиз выяснилось, что найденные фрагменты тел принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении Ил-76 в результате атаки ВСУ 24 января.

Накануне, 31 января, авиакатастрофу прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что не знает, по какой причине ВСУ сбили самолет, перевозивший украинских пленных.

«Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Не понимаю », - сказал он на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе.

Также президент допустил, что на Украине хотели показать, что способны спровоцировать российских военных на зеркальные действия. Но Россия на провокации не поддается, подчеркнул он.