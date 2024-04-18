18 апреля 2024, 11:38

Более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться для диверсий и терактов, изъяли в марте

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В марте в 40 регионах России изъяли 612 SIM-боксов, которые могли использоваться в террористической и диверсионной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов», - информировали в ведомстве.

При помощи этих SIM-боксов злоумышленники незаконно активируют аккаунты в соцсетях, счета и финансовые кошельки, которые используют для преступной деятельности и распространения ложных угроз и фейков.

За март в российских регионах также изъяли более 300 тысяч SIM-карт.

Сорокачетырехлетнего жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в предоставлении услуг по активации российских SIM-карт в интересах украинских террористических организаций.

В отношении 30 человек возбудили уголовные дела о мошенничестве. Еще двое попались на причастности к незаконному доступу к «Госуслугам». Они попали под следствие за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Ранее двух жителей Томской области заподозрили в финансовой помощи ВСУ. В отношении их возбудили уголовное дело о госизмене.

Санкт-Петербург Терроризм ФСБ
18 апреля 2024, 12:25
Роспотребнадзор оценил санэпидобстановку в Курганской области на фоне паводка
Телеканал «360»
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В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка на фоне паводка остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 7 апреля в регионе начался ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводят по санитарно-химическим, вирусологическим, микробиологическим, радиологическим и паразитологическим показателям.

«Случаев групповой заболеваемости нет», - подчеркнули в ведомстве.

Очистные сооружения водопровода АО «Водный союз» обеспечили необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания жидкости. На период паводка в Курганской области усилили технологический контроль подготовки питьевой воды.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в ближайшие пару дней. МЧС предупредило о возможном затоплении жилых домов и приусадебных участков.

Паводки Курганская область Роспотребнадзор
18 апреля 2024, 12:14
Оборудование для спасательных работ в темноте доставили в Курган
Пресс-служба МЧС
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Специальное оборудование для работы в темноте доставили в Курган спецбортом МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба курганского аэропорта.

Специальное оборудование доставили самолетом из Москвы. Приборы предназначаются для освещения территорий во время поисково-спасательных операций в темноте, отметили в пресс-службе.

«В ночь с 17 на 18 апреля аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России Ил-76», - уточнили представители воздушной гавани.

Специальное оборудование доставили самолетом из Москвы. Приборы предназначаются для освещения территорий во время поисково-спасательных операций в темноте, отметили в пресс-службе.

В Курганской области ввели режим ЧС регионального масштаба из-за паводка. Днем ранее ситуацию в Белозерском округе области назвали критической, местных жителей призвали срочно эвакуироваться. По данным регионального управления МЧС, В Курганской области ввели режим ЧС регионального масштаба из-за паводка. Днем ранее ситуацию в Белозерском округе области назвали критической, местных жителей призвали срочно эвакуироваться.

По данным регионального управления МЧС, в ближайшие день-два уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься. Интенсивное повышение уровня воды возможно в Кетовском муниципальном округе.

Президент России Владимир Путин призвал оперативно оценить ущерб о паводков. Глава государства также поручил контролировать вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от подтопления регионов.

«В ночь с 17 на 18 апреля аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России Ил-76», - уточнили представители воздушной гавани.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ Самолеты
18 апреля 2024, 11:22
Автомобиль наземной службы протаранил самолет в аэропорту Якутска
Пресс-служба Следственного комитета
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В аэропорту Якутска спецмашина протаранила самолет, который находился на стоянке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в четверг, 18 апреля.

«В аэропорту Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi SuperJet», - подчеркнули в ведомстве.

В момент аварии пассажиров на борту самолета не было. Пострадавших в результате столкновения нет. Вылет рейса из Якутска в Харбин задержали. Что послужило причиной ЧП, в ведомстве не уточнили.

Городская транспортная прокуратура проведет проверку по факту повреждения самолета. Также ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров на получение всех услуг, которые положены при задержке рейсов.

Недавно самолет, вылетевший из Калининграда, экстренно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Причиной стала техническая неисправность. На борту находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.

Якутия Самолеты
18 апреля 2024, 10:43
Две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве
Global Look Press
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Массовое ДТП произошло утром 18 апреля на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись две лековушки и скутер.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

«Остановлено движение трамвая в обе стороны», - рассказал источник.

Причины аварии уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее на Нагатинской набережной в столице столкнулись фургон и рейсовый автобус. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек, один из них, по предварительным данным, пострадал.

Скорая помощь ДТП Машины Москва

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