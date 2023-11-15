15 ноября 2023, 11:47

Более 600 человек пострадали и 11 погибли в ДТП с начала года в московских дворах

Фото: freepik.com
Читайте нас в: Google Новости

С января 2023 года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

«За 10 месяцев текущего года в столичных дворах произошло 614 ДТП: 11 человек погибли и 619 получили ранения», - уточнили в ведомстве.

Автоинспекторы отметили, что чаще всего аварии возникают, когда водители не пропускают вперед пешехода, также из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. Больше всего ДТП с детьми происходит, когда ребенок внезапно появляется на дороге из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.

Представители Госавтоинспекции призвали водителей ко внимательности во время поездок во дворах. Родителям порекомендовали каждый день объяснять детям правила безопасного поведения на прогулке.

В среду в Северном округе Москвы мужчина попал под грузовой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Дети ДТП Москва 2023
15 ноября 2023, 11:29
Жених и невеста устроили стрельбу во время свадьбы в Пушкино
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители задержали участников свадебной церемонии, которые открыли стрельбу на одной из улиц города Пушкино. Видеозапись с мероприятия появилась в распоряжении «360».

Молодожены отпраздновали свадьбу 14 ноября. Жених с невестой вышли из здания, после чего мужчина достал пистолет и выстрелил несколько раз в воздух. Позже девушка тоже открыла огонь из оружия.

В этот же день сотрудники МВД доставили в отдел 10 гостей церемонии для выяснения обстоятельств стрельбы. Правоохранители также изъяли у жениха и невесты два пистолета с охолощенным стволом.

Ранее случай со стрельбой произошел в одном из петербургских баров. Мужчина захотел познакомиться с женщиной, но получил отказ. После этого 30-летний посетитель достал пистолет и стал угрожать девушке.

Сотрудники заведения попытались успокоить мужчину, но из этого ничего не вышло. Разгневанный посетитель бара выстрелил из пневматики в сторону входной двери, после чего на место прибыла полиция. Правоохранители задержали петербуржца для выяснения обстоятельств.

Стрельба Свадьбы Пушкино
15 ноября 2023, 10:42
Потолок обрушился в одной из школ Якутии
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Подвесной потолок в Бердигестяхской школе имени Данилова обрушился из-за неисправного крепления. Подрядчики начали ремонт, сообщило в своем Telegram-канале Минобрнауки Якутии.

«В МБОУ „Бердигестяхская СОШ им. С. П. Данилова“ произошло обрушение подвесного потолка. Пострадавших нет, муниципальной комиссией проведено обследование», - заявила пресс-служба.

Специалисты нашли причину обрушения - у крепления обнаружили скрытый дефект. Компания «Союз инвест», которая выступала подрядчиком, начала ремонт. В министерстве заявили, что ЧП не сказалось на работе школы, занятия продолжили.

Самую большую сельскую школу в Бердигестяхе открыли в сентябре 2023 года, сообщило Якутское-Саха информагентство. Трехэтажное здание площадью более семи тысяч квадратных метров приняло 752 ученика. Подвесной потолок обрушился 15 ноября около полудня (шести часов по московскому времени) во время уроков.

Похожий случай произошел в Самаре. В школе № 122 рухнули плиты модульной секции и фрагмент отделки потолка. Дети не пострадали.

Якутия Школы Ремонтные работы
15 ноября 2023, 09:02
Пожар на Тамбовском пороховом заводе квалифицировали как теракт
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв и последовавший за ним пожар на Тамбовском пороховом заводе в Котовске классифицировали как террористический акт. Расследование ведет спецуправление центрального аппарата СКР, написал «Коммерсант».

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб. Наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, удар пришелся по крыше отдельно стоящего одноэтажного здания. Рядом нашли фрагменты, предположительно, беспилотника, которым могли атаковать завод.

ЧП произошло в ночь на 11 ноября. Как сообщали местные жители, сначала раздался взрыв, а потом начался пожар. Спасателям быстро ужалось его потушить - за полчаса. Обошлось без пострадавших, работников завода не эвакуировали.

Ранее пожар на пороховом заводе Тамбова произошел в июне. Число погибших при взрыве и последующим возгорании выросло до пяти. Жертвами стали рабочие подрядной организации, которые занимались ремонтом помещения. Тогда причиной взрыва на заводе назвали человеческий фактор , следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Терроризм
15 ноября 2023, 09:00
Юную фехтовальщицу насквозь пробили шпагой на тренировке на северо-западе Москвы — СМИ
Фото: freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
В Северо-Западном округе Москвы в фитнес-клубе «Энигма» 15-летняя девочка получила сквозное колотое ранение шпагой во время тренировки по фехтованию. Пострадавшая потеряла много крови, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, раненую девочку срочно доставили в больницу с Живописной улицы. Несмотря на кровопотерю, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Сотрудники полиции приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Им предстоит выяснить, почему у школьницы не было нагрудной защиты на занятии, а на шпаге ее напарницы отсутствовал предохранительный наконечник.

Ранее в московской школе № 1250 ученику случайно продали бутылку чая , в которой было чистящее средство. Мальчику пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас его жизнь в безопасности. Следователи начали проверку после случившегося.

Дети Школьники Москва 2023

Новости по теме