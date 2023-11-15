Более 600 человек пострадали и 11 погибли в ДТП с начала года в московских дворах
С января 2023 года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
«За 10 месяцев текущего года в столичных дворах произошло 614 ДТП: 11 человек погибли и 619 получили ранения», - уточнили в ведомстве.
Автоинспекторы отметили, что чаще всего аварии возникают, когда водители не пропускают вперед пешехода, также из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. Больше всего ДТП с детьми происходит, когда ребенок внезапно появляется на дороге из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.
Представители Госавтоинспекции призвали водителей ко внимательности во время поездок во дворах. Родителям порекомендовали каждый день объяснять детям правила безопасного поведения на прогулке.
В среду в Северном округе Москвы мужчина попал под грузовой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.