Более 60 человек привлекли для тушения исторического здания в Ростове-на-Дону
Историческое двухэтажное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону. На месте ЧП работают 65 человек и 15 единиц техники, сообщили «360» в региональном главке МЧС.
В ведомстве уточнили, что получили информацию о происшествии в 14:26. Пожар вспыхнул на Темерницкой улице.
«[Происходит] возгорание кровли. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.
По данным сервиса Дом.МинЖКХ , здание возвели еще в 1879 году. Несущие стены дома выполнены из кирпича, а перекрытия сделаны из дерева.
В настоящее время в нем располагается несколько пунктов выдачи, гостиница, салон красоты, кальян-бар, парикмахерская и турагентство.
Все обстоятельства ЧП уточняются.