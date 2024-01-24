Более 60 человек погибли в авиакатастрофе под Белгородом

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Военное воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе днем 24 января. Причины авиакатастрофы пока не уточнялись.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на место ЧП прибыла следственная группа и сотрудники МЧС. Сам глава региона изменил свой рабочий график и тоже выехал к месту случившегося.

До этого в Белгороде объявили ракетную опасность. Население призвали пройти в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя 30 минут тревогу отменили.