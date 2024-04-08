08 апреля 2024, 09:56

Более 570 жителей Курганской области эвакуировали из-за угрозы подтопления

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Более 570 человек эвакуировали из разных населенных пунктов Курганской области из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-за сложной паводкоопасной обстановкой все силы областного ведомства работают в режиме ЧС. В регион прибыли 100 человек и 31 единица техники из Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда, а также семь плавсредств.

Из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и самого Кургана эвакуируют людей, попадающих в зону возможного затопления.

«По состоянию на 09:00 8 апреля, эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников», - отметили в ведомстве.

Еще 89 человек поселили в шести пунктах временного размещения. Подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог.

В подтопленном Орске продолжается спасательная операция. В ночь на понедельник, 8 апреля, из города эвакуировали более 50 человек.

Курган Курганская область Дороги
10 апреля 2024, 09:18
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе зазвучала сирена воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава города оставил сообщение в 09:14 по московскому времени.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - написал он.

Ночью во вторник, 9 апреля, жители Севастополя также услышали громкие звуки в городе. Развожаев объяснял, что они оказались результатом срабатывания системы автоматической ликвидации низколетящей воздушной цели над акваторией Черного моря. По его словам, никакие социальные гражданские объекты в городе не пострадали.

Также днем ранее отечественные силы ПВО ликвидировали противокорабельную ракету «Нептун» неподалеку от берегов Крыма.

Севастополь нередко оказывается целью для атак украинских националистов. В конце марта дежурные средства ПВО уничтожили более 10 ракет ВСУ над городом.

Севастополь
10 апреля 2024, 08:46
Показали шалаш, в котором семья с двумя детьми почти год жила в Тульской области
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В Алексинском районе двух сестер изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Девочки вместе с матерью и отчимом почти год жили в шалаше. Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки.

Семья приехала из Ярославской области и поселилась в лесополосе на территории Алексинского района Тульской области. Женщина с сожителем и дочерями, которым исполнилось 11 и 12 лет, жили в небольшой постройке.

«В настоящее время сестры находятся в социально-реабилитационном центре города Алексина, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С матерью детей и ее сожителем работают правоохранители», - сообщило надзорное ведомство.

Родственники возьмут девочек под опеку. Прокуратура проконтролирует проверку и дальнейшую судьбу детей.

В Тульскую область семья перебралась в 2023 году и жила в лесополосе около 11 месяцев, сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Шалаш построили из фанеры и линолеума, еду готовили на костре. Все четыре человека, в том числе 27-летний отчим девочек, спали на одной лежанке. Мать ограничили в родительских правах.

В Алексинском районе двух сестер изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Девочки вместе с матерью и отчимом почти год жили в шалаше.

Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки.

Дети Прокуратура РФ Семья
10 апреля 2024, 07:32
Брак при строительстве назвали вероятной причиной прорыва дамбы в Орске
РИА «Новости»
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Наиболее вероятной причиной прорыва дамбы в городе Орске стал строительный брак. Об этом РИА «Новости» сказал доктор технических наук Михаил Болгов.

По его словам, распространившаяся версия об участии грызунов в прорыве дамбы является скорее экзотической.

«Свидетельств о грызунах не было. Вероятно, там была недостаточная подготовка. Такое ощущение, что не выкорчевали лес, может, с бревнами засыпали, может, не вывезли. Чтобы мыши прогрызли дамбу настолько, чтобы грунт вес выперло в нижний барельеф с верхнего, это сложная история», - сказал Болгов.

Специалист подчеркнул, что прорыв дамбы в Орске связан скорее всего именно со строительным браком, а не грызунами.

«Списать можно на грызунов, да на кого угодно. Их не посадишь», - заключил он.

Ранее директор генерального подрядчика строительства дамбы в Орске АО «Спецстрой» Сергей Комаров сообщил, что прорыв объекта мог произойти по причине деятельности грызунов.

Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 05:00
Пропавшую школьницу нашли на помойке со следами уколов в Москве
РИА «Новости»
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Пропавшую семиклассницу из Подмосковья нашли на помойке в Москве без сознания и со следами уколов на животе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, в воскресенье вечером 14-летняя девочка-подросток ушла из дома в Люберцах и перестала отвечать на звонки. Родители начали поиски пропавшей дочери.

Утром в понедельник школьницу обнаружил дворник возле мусорных баков в Некрасовке. Девочка была без сознания. Дворник вызвал полицию и скорую, ребенка госпитализировали. В больнице установили личность девочки и сообщили ее родителям.

Кроме того, врачи обнаружили на животе школьницы следы от уколов. Врачи и полицейские выясняют, кто и что ей вколол.

Знакомые семьи сообщили, что в последнее время девочка связалась с «плохой компанией» и начала уходить из дома.

В феврале пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу спустя неделю поисков обнаружили в Подмосковье.

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