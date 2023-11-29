29 ноября 2023, 09:47

Более 500 домов Севастополя остались без света из-за сильного ветра

Unsplash
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Почти две тысячи человек в 540 домах остались без света из-за очередных порывов ветра. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в Telegram-канале.

По его словам, ранним утром 29 ноября из-за сильно ветра в электрических сетях «Севастопольэнерго» произошло более 300 аварийных отключений.

«Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов», - указал он.

Устранить проблемы планируют к 23:00 среды, 29 ноября. Замгубернатора Севастополя уточнил, что заявок по упавшим деревьям пока нет.

Крым и Краснодарский край накрыла непогода. В ночь на 27 ноября полуостров и некоторые курортные города Кубани накрыли ураган и шторм. Скорость ветра в республике достигала 144 километров в час. В Южном федеральном округе из-за стихийных бедствий пострадали 18 человек. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, что жертвами непогоды стали четыре человека.

Электричество Погода Севастополь
29 ноября 2023, 11:19
Автомобили застряли в Лефортовском тоннеле в Москве из-за пара
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве в Лефортовском тоннеле остановилось движение транспорта. Там все окутало паром, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

В распоряжении канала появилось видео с места событий. На кадрах видно стену белого пара, перекрывшую дорогу автомобилистам. Около восьми машин стоят в тоннеле без движения, рядом ходят растерянные водители. На месте пока не видно представителей экстренных служб.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

На днях на юго-востоке Москвы в жилом комплексе прорвало трубу отопления. Из-за этого фасад третьей и четвертой секций покрылись ледяной коркой, а на балконах повисли огромные сосульки.

Машины Коммунальные аварии Москва 2023
29 ноября 2023, 11:07
Мужчина избил знакомого до смерти на севере Москвы
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Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, подозреваемого в избиении до смерти своего знакомого в квартире на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 27 ноября в квартире на Бутырской улице между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате ссоры один из них жестоко избил своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого 1993 года рождения задержали. Он признал вину. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее обвиняемых в избиении детей арестовали в Москве. По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице.

Драки Следственный комитет России Москва 2023
29 ноября 2023, 10:54
Грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве
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Грузовик MAN сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве. Один из них погиб, второго госпитализировали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Пешеходы пересекали дорогу в нескольких метрах от наземного перехода. В результате наезда один из них, 1984 года рождения, погиб на месте.

Расследованием обстоятельств аварии займется прокуратура Западного округа столицы.

Ранее в Свердловской области автобус с пассажирами , следовавший из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил, опрокинулся в кювет. В аварии пострадали два человека, их отправили в больницу.

ДТП Москва 2023
29 ноября 2023, 10:54
Пассажирский автобус сбил 99-летнюю пенсионерку в Подмосковье
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В Подмосковье водитель пассажирского автобуса сбил 99-летнюю женщину. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Авария произошла в Можайске 27 ноября на Московской улице. Водитель пассажирского автобуса при повороте налево сбил 99-летнюю пенсионерку, которая переходила через дорогу. Пожилую женщину доставили в Можайскую центральную районную больницу.

«Следственным органом в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей», - уточнили в надзорном ведомстве.

Можайская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Пенсионеры ДТП Автобусы Можайск

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