31 октября 2023, 00:14

Более 50 обысков провели в Дагестане после беспорядков в аэропорту

Pxhere
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека и провели более 50 обысков после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД по СКФО.

«МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы», - сказано в публикации.

В сообщении отметили, что блюстители порядка в ходе обысков изъяли оргтехнику и телефоны, содержащие в себе доказательства причастности подозреваемых к участию в протестах. Как отметили в ведомстве, силовики контролируют обстановку в регионе, любые действия по ее осложнению оперативно пресекут.

Днем ранее участники беспорядков проникли в аэропорт Махачкалы. Они держали плакаты в поддержку Палестины и скандировали антиизраильские лозунги. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильской стороны.

Дагестан Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 00:00
«Три человека избили ни за что». Группа мужчин напала на нижегородца за замечание о нарушении ПДД
unsplash.com
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Компания мужчин избила нижегородца за то, что тот помешал им проехать по двору. Пострадавший получил тяжелые травмы. В СМИ заявили, что нападавшими оказались бойцы ММА, среди которых якобы был член сборной России по боксу Дамил Шарафутдинов. «360» пообщался с бойцом и пострадавшим.

Трое избили ни за что Конфликт произошел 25 октября. По словам потерпевшего, он сделал замечание водителю, который ехал по двору в неположенном месте. После этого между пешеходом и автомобилистом развязалась драка. Затем из машины вышел еще один человек, который тоже начал избивать нижегородца.

«Я кричу: „За что? За что ты бьешь?“. Потом удалось отползти, побежал вызывать милицию, за телефоном побежал. Вот вызвали, взяли телефон, выбежал снимать их на улицу, на видео зафиксировать номера этой машины, сфотографировать вот этих бойцов», - рассказал мужчина.

По словам пострадавшего, нападавшими оказались бойцы ММА. Затем к спортсменам подъехали их знакомые, один из которых тоже ударил пострадавшего. Мужчина добавил, что за происходящим наблюдал член сборной России по боксу, однако он не участвовал в избиении.

«Надеемся, что камеры видеонаблюдения зафиксировали. То есть, три человека избили ни за что», - возмутился мужчина.

В ходе конфликта нижегородцу сломали глазницу и перегородку носа. Мужчина также получил сотрясение головного мозга, ушиб и гематому.

«Били как на ринге. Потом вот определили, что на одежде у них была символика бойцовского клуба», - подчеркнул мужчина.

Обычный бытовой конфликт Боксер Дамил Шарафутдинов в беседе с «360» заявил, что СМИ упомянули его имя, чтобы раздуть конфликт. По его словам, потерпевший находился в неадекватном состоянии и оскорблял нападавших. В итоге один из них не сдержался и нанес мужчине несколько ударов.

«Но так как драки было две, его кто-то избил до нашего приезда. Кто его избил, мы не знаем. Следствие уже в курсе, насколько я знаю, там уже есть данные по тем людям, кто его избивал. <…> Не знаю, кто его до до нашего приезда избил, но это обычный бытовой конфликт, который пытаются выдать за какую-то там межнациональную историю», - отметил Шарафутдинов.

Он добавил, что профессиональные спортсмены не имеют права устраивать драки на улице.

«Просто представьте, что бы с ним было, если бы я его реально бил», - сказал боксер.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений жителю Нижегородской области.

Ранее омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы. Руководителю подразделения не понравилось, что ревизор обнаружил проблемы и доложил о них вышестоящим лицам.

Драки Спортсмены
30 октября 2023, 18:50
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-2 в Якутии
Pxhere
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Все пять человек, находившиеся на борту вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Жиганском улусе, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия и доставили в Центральную районную больницу Булунского района. Медики оказали пациентам всю необходимую помощь.

Как позже сообщили в министерстве, трех человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Двое отказались от медицинской помощи.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились один член экипажа и четыре пассажира. Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае и повредил линию электропередач. В результате ЧП повреждения получила хвостовая часть воздушного судна.

Вертолеты Якутия Больницы
30 октября 2023, 18:37
Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На Люблинской улице в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения. Оперативные службы приступили к работе на месте происшествия.

Информации о пострадавших и причинах ДТП не поступало. Из-за аварии возникло затруднение в движении по дороге в сторону области.

Ранее стало известно о том, что подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч заявок за неделю. Водителей консультировали по телефону в круглосуточном режиме. Также они могли приехать в один из офисов в 15 округах.

Также сообщалось о массовой аварии на 43-м километре МКАД, которая ограничила движение по трем полосам из пяти. Машины столкнулись перед развязкой с Ленинским проспектом.

ДТП Москва 2023 Дептранс Москвы
30 октября 2023, 18:07
Омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы — СМИ
РИА «Новости»
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В результате проверки старший лейтенант из отряда ОМОНа «Авангард» выявил некоторые нарушения в работе одного из подразделений и передал рапорт начальству. За это его избил не прошедший ревизию руководитель, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, капитану и руководителю подразделения не понравилось, что ревизор обнаружил проблемы и доложил о них вышестоящим лицам. После проверки он напал на него в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского. Мужчина сначала оскорбил, а затем несколько раз ударил лейтенанта кулаком в лицо.

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая перелом скулоорбитального комплекса и ушиб мягких тканей правой скуловой области. Он попал в больницу. В отношении капитана проведут проверку.

Ранее полицейский подбросил в квартиру москвича наркотики и потребовал у него полмиллиона рублей, чтобы не возбуждать дело.

Драки Росгвардия Москва 2023

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