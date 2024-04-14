14 апреля 2024, 05:50

Более 50 гостей отравились на свадьбе в Узбекистане

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В Бухарской области Узбекистана произошло массовое пищевое отравление на свадьбе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.

«Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе», - уточнило ведомство Пострадавшие стали поступать в больницы в ночь на 13 апреля. Люди жаловались на боль в животе, рвоту, тошноту и слабость. Пациентам диагностировали острую диарею в гастритической и гастроэнтеритической форме средней степени тяжести. Им начали проводить инфузионную терапию.

Из больниц уже выписали 43 человека. При этом в управлении здравоохранения призвали граждан быть внимательнее к качеству продуктов, употребляемых в пищу.

Ранее диетолог Елена Солматина объяснила, почему не стоит покупать шаурму детям , беременным и пожилым людям.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что воду из-под крана нужно кипятить перед употреблением, так как в ней могут содержаться возбудители кишечных инфекций , в частности, ротовирусы.

Здравоохранение Свадьбы Узбекистан
13 апреля 2024, 23:36
Массовая драка произошла в центре Москвы
РИА «Новости»
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Неизвестные устроили массовую драку в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник уточнил, что конфликт произошел на Зубовском бульваре. По словам собеседника, на место вызвали наряд полиции и бригаду скорой помощи.

Официального подтверждения этой информации нет. Все обстоятельства случившегося пока выясняются.

Драки Скорая помощь Полиция Москва
13 апреля 2024, 22:28
Дело завели после попытки поджога здания правительства Владимирской области
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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, совершенном из хулиганских побуждений. Его фигурантом стал поджигатель здания правительства Владимирской области, сообщила пресс-служба МВД.

«Во Владимирской области следователи органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ», - написали в сообщении.

По предварительной версии, что 24 –летний житель Владимира находясь у здания госучреждения, бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили. После этого загорелось одно из транспортных средств.

В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина пытался скрыться с места преступления. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии оперативно его задержали.

Днем 13 апреля подозреваемый бросил одну бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире и две - в сторону припаркованных автомобилей. Позже появилось видео нападения.

Уголовное дело Поджоги Пожары МВД РФ
13 апреля 2024, 22:11
Зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Москве
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На Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская, сообщил источник «360».

Неизвестного обнаружили на крыше вагона № 10 по направлению в центр. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения тока, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.

В середине февраля помощник машиниста принял группу подростков за зацеперов и избил их. Сотрудник преследовал хулиганов, сорвавших стоп-кран, но тем удалось скрыться. Он набросился на группу подростков , которые ехали в том же вагоне.

В конце марта в Москве мужчина умер от удара током от посудомоечной машины.

Мужчины Поезда Москва
13 апреля 2024, 21:51
В Татарстане на Волге столкнулись два грузовых парома
РИА «Новости»
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В Татарстане столкнулись два грузовых парома на реке Волге, авария попала на видео. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Столкновение произошло недалеко от села Верхний Услон вечером 13 апреля. По предварительной информации, после случившегося у одного судна начало вытекать топливо в реку.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Life опубликовал момент аварии, где за кадром слышен разговор очевидцев.

«Он не видит нас. Стой… Вот это я сел. <…> У нас солярка потекла, похоже. Да, вот наша и Волга, чистейшая», - сказал один из них.

Прокуратура уже выясняет обстоятельства столкновения двух грузовых паромов, а также проверяет соблюдение требований безопасности судовождения.

До этого в Дагестане произошло ДТП с участием трех автомобилей - пассажирской «Газели», легкового и грузового автомобилей. Три человека погибли, есть пострадавшие.

Ранее в США грузовик протаранил департамент общественной безопасности. В результате ДТП 13 человек получили ранения, а один погиб.

Прокуратура РФ Татарстан

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