Более 40 животных погибли во время пожаре в саратовском зоопарке
В Саратове загорелся павильон с животными в городском парке. В результате пожара погибли более 40 экзотических животных, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин в Telegram-канале.
Информация о пожаре поступила в 06:44 по местному времени в службу «112». Загорелся павильон контактного зоопарка.
«В Саратове в городском парке в зоопарке произошло возгорание павильона с животными. <…> Погибли более 40 животных», - указал Юрин.
Предварительно известно, что при пожаре погибли гекконы, удав, бородатая агама, мары, скунс, сурикаты, малайская циветта и другие экзотические животные.
По данным регионального главка МЧС России , загорелись два деревянных павильона частного зоопарка. Площадь пожара составила 40 «квадратов».
«На тушении работали четыре пожарных расчета. В 07:23 пожар ликвидирован», - добавили в ведомстве.
Причины возгорания неизвестны.
ТАСС со ссылкой на администрацию саратовского горпарка сообщил, что пожар произошел в контактном зоопарке «Крошка Енот». Людей в этом время там не было. Удалось спасти редких млекопитающих, в частности, белого дикобраза и прибывшего из Хабаровска лемура.