08 сентября 2024, 17:16

Более 40 участников массовой драки на Кубани задержали

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Свыше 40 участников массовой драки в краснодарском поселке Афипский доставили в отдел полиции Северского района Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сорок три участника доставлены <…> для разбирательства», - уточнили представители правоохранительных органов.

Массовую драку в Краснодарском крае устроили из-за девушки. Конфликт произошел возле местного дома культуры между местными жителями и лицами неславянской внешности. Сначала повздорили двое, а потом к ним подключились товарищи.

Группа молодых людей заранее договорилась устроить драку , выяснили следовали. Они возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о его расследовании.

Ранее крупная потасовка произошла в центре Москвы. В ресторане на Малой Бронной повздорили посетители, один из них схватился за оружие.

Драки Россия Полиция Краснодарский край
08 сентября 2024, 10:51
Число детей с пневмонией в лагере на Урале увеличилось
Global Look Press
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В Свердловской области увеличилось число детей, заболевших пневмонией в детском лагере. Сейчас в больнице находятся 10 юных пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава по региону.

В педиатрическое отделение Каменска-Уральского поступили 10 детей с внебольничной пневмонией и один - с бронхитом. По данным пресс-службы, состояние госпитализированных улучшается на фоне лечения.

В медучреждение выехали главный педиатр области Любовь Малямова и пульмонолог Ирина Шуляк «Параллельно проводится работа по контактным. Выезды в семьи заболевших детей, обзвоны других по спискам», - добавили в ведомстве.

Вспышку пневмонии зафиксировали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском. Мать одного из заболевших рассказала, что ребенок лежал под капельницей семь часов.

Роспотребнадзор начал проверять частный лагерь на соблюдение санитарного законодательства. Специалисты также установили круг контактных лиц и организовали обследование детей. Ситуация находится на контроле ведомства.

Дети Больницы Свердловская область
08 сентября 2024, 00:47
Массовую драку из-за девушки устроили в Краснодарском крае
Freepik
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Массовая драка началась у дома культуры в Краснодарском крае. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МВД.

ЧП случилось в Северском районе у дома культуры в поселке Афипский. По данным сайта kp.ru , конфликт начался из-за девушки. Двое парней не поделили даму, и на помощь пришли их товарищи. В итоге произошла массовая драка, никто серьезно пострадал «По указанному адресу оперативно прибыли наряды полиции. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщило МВД.

Ранее массовая драка случилась в Москве. Из-за произошедшего пострадали несколько человек, среди них оказались подростки.

Драки Дагестан Полиция Краснодарский край
07 сентября 2024, 20:30
«Такое бывает». Заслуженный пилот — о ситуации с посадкой борта на недостроенную полосу
РИА «Новости»
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Ситуация, когда пилоты при посадке самолета путают полосу, не является редкой, главное вовремя заметить ошибку и уйти на второй круг. Об этом 360.ru сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Ранее в субботу самолет Utair едва не сел на недостроенную полосу в Чечне. В последний момент экипаж заметил ошибку и успел уйти на второй круг, не коснувшись земли. Со второй попытки посадка состоялась штатно, из пассажиров никто не пострадал. Чуть позже пресс-служба авиаперевозчика опровергла сообщения. В Utair уточнили, что на распространенных в Сети кадрах - июньский случай, экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

«Тогда посадка также прошла в штатном режиме», - добавили представители авиаперевозчика.

«На недостроенные полосы самолеты приземлялись и не раз, ничего необычного тут нет. Например, есть город Ташкент, там есть аэропорт, а в пяти-шести километрах - полоса от завода. Так вот, каждый год два-три борта заходят на заводскую полосу. То же самое в Санкт-Петеребурге, где есть дорога рядом с полосой. Раз в три года кто-то туда пытается сесть», - сказал Сытник.

Заслуженный пилот России добавил, что новую полосу зачастую строят рядом с рабочей полосой.

«Обычное явление, пассажиры поняли, что зашли на не ту полосу? Нет. Да, командира теперь пожурят в авиакомпании. Это обыкновенная ошибка, от них никто не застрахован. Это не катастрофа, трагедии делать не нужно. А почему не видел диспетчер - большой вопрос, они обычно наблюдают», - резюмировал он.

В конце августа легкомоторный самолет А-22 совершил аварийную посадку на частную территорию в Красноярском крае.

Самолеты
07 сентября 2024, 19:43
Семь часов под капельницей. В свердловском детском лагере произошла вспышка пневмонии
Pxhere
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Несколько детей заболели в лагере в Свердловской области — у них начался кашель и поднялась температура, рассказала 360.ru мама одного ребенка. По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора связались с родителями, чтобы узнать подробности случившегося.

Дети отдыхали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском.

«Дочь лежит [в больнице] со вторника, у нее подтвержденная пневмония. Чувствует себя лучше, по крайней мере, температура спала. Сына госпитализировали сегодня, он восемь дней с температурой, по рентгену пока ставили бронхит (во вторник), но сейчас уже не понятно. Рентген сделают только в понедельник. Сегодня под капельницей лежал семь часов», - поделилась женщина.

По словам матери, сын еще одной свердловчанки был в отряде с ее дочерью, мальчика тоже госпитализировали.

«И еще один ребенок у нее дома пока, но тоже из лагеря приехал и тоже болеет, диагноз еще не подтвердился», - добавила собеседница 360.ru.

Она рассказала, что написала в чат родителей девятого отряда, спросила, не болеют ли их дети.

«Начали писать родители, кто дома болеет, кто в отпуске болеет. И воспитатель сразу удалила нас всех из чата», - пожаловалась женщина.

Пресс-служба губернатора Свердловской области сообщила 360.ru, что речь идет о частном лагере, который не имеет отношения к системе Минобразования.

По данным Telegram-канала Shot , в больницу попали 15 детей с температурой под 40 и страшным кашлем.

Вспышка кишечной инфекции произошла ранее в Баксане. Там госпитализировали около 70 человек.

Дети Больницы Роспотребнадзор Свердловская область Детские лагеря

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