Более 40 участников массовой драки на Кубани задержали
Свыше 40 участников массовой драки в краснодарском поселке Афипский доставили в отдел полиции Северского района Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Сорок три участника доставлены <…> для разбирательства», - уточнили представители правоохранительных органов.
Массовую драку в Краснодарском крае устроили из-за девушки. Конфликт произошел возле местного дома культуры между местными жителями и лицами неславянской внешности. Сначала повздорили двое, а потом к ним подключились товарищи.
Группа молодых людей заранее договорилась устроить драку , выяснили следовали. Они возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о его расследовании.
Ранее крупная потасовка произошла в центре Москвы. В ресторане на Малой Бронной повздорили посетители, один из них схватился за оружие.