05 апреля 2024, 02:23

Более 40 дронов ликвидировали в Ростовской области

РИА «Новости»
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В Морозовском районе Ростовской области силы ПВО уничтожили более 40 целей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В результате атаки ВСУ повредили электроподстанцию. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Беспилотники Россия ПВО
05 апреля 2024, 01:58
Следователи выяснят причины нападения на мурманского губернатора
РИА «Новости»
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Следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты, местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение», - написали в пресс-службе.

При задержании сотрудники Росгвардии ранили подозреваемого в ногу. Мужчине оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты, опрашивают свидетелей.

Врачи оценили состояние раненого мурманского губернатора как тяжелое. Чибис находится на операции, к нему вызвали дополнительную бригаду медиков для консультации.

Подозреваемого задержали. Он заявил, что напасть на губернатора ему велел внутренний голос.

Задержания Врачи Росгвардия Россия Мужчины
05 апреля 2024, 00:21
Врачи оценили состояние раненого мурманского губернатора как тяжелое
Pixabay
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Медики оценили состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса как тяжелое. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

«Сейчас глава региона находится на операции. К нему вызвана дополнительная бригада докторов для консультации», - сказано в сообщении.

Чибис получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападение на главу региона произошло после встречи с населением в Апатитах, его ранили на выходе из здания дома культуры, сообщили местные СМИ.

Нападавшего задержали. Мужчина заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. При задержании нападавшего ранили в ногу.

Задержания Врачи Мужчины
04 апреля 2024, 23:28
Пропавшую в Дагестане спортсменку до сих пор не нашли, возбуждено уголовное дело
МВД по Дагестану
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения в Дагестане 21-летней спортсменки Анны Цомартовой, занимавшейся тайским боксом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Оперативно-разыскные мероприятия сейчас проводят при поддержке республиканского МВД и УФСБ России.

«Осмотрели прибрежную зону Каспийска, где последний раз видели девушку, и номер в гостинице, где она проживала», - отметили в комитете.

Также следователи изучают записи с камер наружного наблюдения и информацию с мобильного телефона девушки. В ходе расследования опросили более 25 свидетелей.

Следователи рассматривают разные версии происшествия. Родные считают, что их дочь похитил неизвестный, который преследовал спортсменку, когда она шла по пляжу, и чей силуэт попал в объективы камер.

Несмотря на попытки мошенников нажиться на трагедии, за информацию о местонахождении Анны ее родственники объявили денежное вознаграждение.

Ранее главный тренер сборной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев заявил, что Цомартова не могла ничего сделать с собой после поражения, которое она потерпела на соревнованиях в Дагестане.

Об исчезновении 22-летней спортсменки стало известно 11 февраля.

Уголовное дело Дагестан Убийства Россия Следственный комитет России
04 апреля 2024, 23:21
Четыре автомата нашли в машине племянника российского сенатора
РИА «Новости»
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Сотрудники ДПС обнаружили в машине племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева незарегистрированное оружие. Об этом сообщил РБК.

Иса Гермеев попал в незначительную аварию. При осмотре места ДТП полицейские увидели Mercedes-Benz S650 четыре автомата, 701 патрон и семь пистолетов. Ису пока не задержали, сообщила помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина.

В марте агрессивный таксист открыл огонь возле многоэтажки в Люберцах. Водителю не понравился закрытый шлагбаум на въезде во двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В конце февраля пьяные жители Санкт-Петербурга устроили стрельбу в квартире на проспекте Маршала Захарова. Звуки автоматной очереди напугали местных жителей, они вызвали правоохранителей. Силовики взяли квартиру штурмом.

ДТП Оружие Машины

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