29 января 2024, 01:00

Более 40 человек задержали в Стамбуле после нападения на церковь, среди них есть гражданин РФ

Freepik
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В Стамбуле правоохранители задержали 47 человек в связи с нападением на церковь. Среди них есть граждане Таджикистана и России, вероятно, члены группировки ИГ*, сообщило РИА «Новости».

«Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)», - сказал он.

Как заявил глава МВД Турции Али Ерликая, двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь - иностранцы. Один гражданин Таджикистана, другой - России.

В ходе нападения умер один турок. Как отметили местные журналисты, ответственности за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* - признано террористическим и запрещено в РФ

Россия Стамбул
29 января 2024, 00:53
Школьница из Смоленской области покончила с собой в лесу
Freepik
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Школьница в Смоленской области свела счеты с жизнью. Об этом сообщило издание Readovka67.

В материале сказано, что тело 14-летней девочки обнаружили в лесу. Следственный комитет уже начал проверку по факту случившегося.

Как заявили одноклассники умершей, она раньше говорила, что хочет совершить самоубийство, предположительно, из-за трудностей внутри семьи. Таким образом ребенок хотел обратить на себя внимание матери. На учете в надзорных органах семья не стояла.

Ранее школьница из города Бирска в Башкортостане после возвращения со школы покончила с собой и оставила 10 предсмертных писем. Она написала послания для матери, отца, бабушки, дяди и некоторых одноклассников. В них девочка попросила простить ее и ни в чем не винить.

Дети
29 января 2024, 00:23
Молодой человек упал замертво на глазах прохожих в центре Твери
Pixabay
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Молодой 20-летний парень на глазах у прохожих внезапно упал и умер. ЧП произошло в центре Твери, об этом изданию «Аргументы и Факты» сообщил очевидец.

Молодой 20-летний парень на глазах у прохожих внезапно упал и умер. ЧП произошло в центре Твери, об этом изданию « Аргументы и Факты» сообщил очевидец.

Юноша шел по центру Тверского проспекта, когда внезапно упал. Очевидцы происшествия вызвали скорую, которая по приезду констатировала смерть.

Предварительно, погибший был гражданином Узбекистана. Обстоятельства внезапной смерти установят эксперты.

Узбекистан
28 января 2024, 21:25
Одного из напавших на церковь в Стамбуле задержали
Pxhere
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Сотрудники антитеррористической службы задержали одного из напавших на церковь в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.

«Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек», - рассказали авторы материала.

Министр иностранных дел Турции Али Ерликая сообщил, что один человек погиб после нападения вооруженных людей на католическую церковь в районе Сарыер. Сейчас идет расследование и розыск злоумышленников.

По словам главы ведомства, неизвестные пришли на воскресную мессу и угрожали прихожанам пистолетом. Прокурорам поручили «пролить свет» на этот инцидент.

Ранее восемь человек стали жертвами стрельбы в синагоге в Иерусалиме. Неизвестный атаковал выходивших из здания людей. Местная полиция ликвидировала террориста.

Турция Стрельба Полиция Стамбул Католическая церковь
28 января 2024, 19:05
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения на журналистку «Известий» в Химках
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, связанного с нападением на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов», - говорится в заявлении.

Журналистка вместе с оператором готовила материал о российской блогосфере и посетила семинар «Инна Ленд» в деревне Юрлово. Участники мероприятия набросились на корреспондентов, избили их и отобрали видеокамеру и телефон. Организаторы семинара также потребовали от журналистов покинуть территорию, хотя представители прессы имеют право посещать предприятия и организации и вести запись.

Графчикова получила ушибы , врачи также заподозрили у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В Химках возбудили уголовное дело.

Юрист Илья Русяев в беседе с «360» отметил, что нападавшие могут понести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Он добавил, что происшествие едва ли повлияет на возможность Тлиашиновой проводить такие мероприятия.

Уголовное дело Химки Преступления Журналистика Следственный комитет России

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