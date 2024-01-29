Более 40 человек задержали в Стамбуле после нападения на церковь, среди них есть гражданин РФ
В Стамбуле правоохранители задержали 47 человек в связи с нападением на церковь. Среди них есть граждане Таджикистана и России, вероятно, члены группировки ИГ*, сообщило РИА «Новости».
«Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)», - сказал он.
Как заявил глава МВД Турции Али Ерликая, двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь - иностранцы. Один гражданин Таджикистана, другой - России.
В ходе нападения умер один турок. Как отметили местные журналисты, ответственности за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* - признано террористическим и запрещено в РФ