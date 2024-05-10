Более 40 человек спасли из горящей больнице в Бийске

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По данным спасательного ведомства, возгорание произошло рано утром в пятницу. Когда пожарные прибыли на место происшествия - дым шел из окна шестого этажа.

Спасатели оперативно обнаружили очаг возгорания, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Звенья газодымозащитной службы из опасной зоны спасли 41 человека, еще 33 эвакуировали.

В результате ЧП никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 51 спасателя. Причину возгорания пока не установили.

В ночь на пятницу в Петербурге в квартире дома по улице Костюшко произошел пожар. Его жертвой стал мужчина.

Утром 10 мая в Центральной городской больнице Бийска ликвидировали пожар. Сотрудники МЧС спасли из опасной зоны 41 человека. Об этом сообщила пресс-служб а ГУ МЧС по Алтайскому краю.