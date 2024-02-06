Более 40 человек эвакуировались из горящей школы в Коми

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В Москве неизвестные обокрали главное здание МГУ, расположенное на Воробьевых горах. Университет лишился картины XIX столетия «Бурное море» и семи Wi-Fi роутеров, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в общей сложности злоумышленники нанесли ущерб более чем на 300 тысяч рублей.

Полотно «Бурное море» автора Льва Лагорио в 1950-х годах подарила МГУ Третьяковская галерея. До последнего времени живопись украшала кафедру геофака. Несколько дней назад полотна не обнаружили, также недосчитались роутеров, хранившихся в подвале ГЗ.

Mash уточнил, что кадастровая стоимость «Бурного моря» с советских времен составляет 313 рублей. Однако пропажа роутеров обошлась университету в 300 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых в краже с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее в Восточном округе Москвы в районе Соколиная гора полицейские задержали 45-летнего мужчину. Предположительно, он обокрал две квартиры.