Более 358 миллиардов рублей взыскали с «крабового короля» и его партнеров

Речь идет об ущербе, причиненном водным биологическим ресурсам. В числе ответчиков - компании «Прибой-Т», «Монерон», региональный фонд «Родные острова» и другие. Как пояснили агентству в Генпрокуратуре, в иске уже заложили просьбу обратить в доход государства имущество на 21 миллиард рублей, и ущерб частично возместят на эту сумму.

Олега Кана и других рыбопромышленников обвинили в незаконном вылове морских деликатесов. Кроме того, «крабовому королю» вменили убийство предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. В марте 2024 года адвокаты заявили о смерти Кана и попросили закрыть дело, однако Генпрокуратура сочла это инсценировкой. При этом, по словам адвоката Кана, его смерть подтвердили в Британии.