15 апреля 2024, 09:57

Более 300 жилых домов затопило в Курганской области

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

В Курганской области затопило более 300 домов и свыше 570 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах <…> 309 жилых домов, 571 приусадебный участок», - уточнили в ведомстве.

Речь идет о Белозерском, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском и Притобольном округах. В последнем в населенном пункте Плотниково за минувшие 24 часа от воды освободился один приусадебный участок.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие несколько дней в реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. Из-за этого продолжится подтопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Мочалово, Плотниково, Ялым, Глядянское Притобольного округа.

Также сохраняется опасность поднятия уровня воды в реке Томь в районе Томска. Региональный главк МЧС сообщил, что он может достичь критической отметки в 890 сантиметров.

Курган Курганская область Реки
15 апреля 2024, 10:04
Информационный сайт для пострадавших от паводка запустили в Оренбуржье
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Оренбургской области появился сайт с данными по паводку. Там представлена полезная информация для горожан, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Собрали на одной интернет-площадке актуальную информацию по паводку. Ресурс создан в помощь жителям и бизнесу, потому что многие вопросы - общие для всех», - уточнил он.

На сайте pavodok.orb.ru представлены данные о положенных пострадавшим выплатах. Пользователи смогут ознакомиться с программами для малого и среднего бизнеса, а также узнать о мерах поддержки для самозанятых.

Портал содержит ответы на часто задаваемые вопросы, сведения о ближайших пунктах временного размещения, пунктах сбора гуманитарной помощи, телефонах горячих линий. На сайте можно найти организации, оказывающие помощь при ЧС.

Паслер добавил, что сведения на ресурсе будут обновлять с учетом поступающих вопросов от жителей и предпринимателей, которые пострадали от паводка. Узнать информацию также предлагается у операторов горячей линии по номеру 112.

Пострадавшие от паводка оренбуржцы направили 290 тысяч заявок на выплаты. Глава региона поручил увеличить размер компенсации вдвое.

Паводки Россия Наводнение в Оренбургской области
15 апреля 2024, 09:25
Авария унесла жизни подростка и его отца под Саратовом
Читайте нас в: Google Новости
В Саратовской области произошла авария с двумя легковушками. В результате погибли мужчина и его сын, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что 14 апреля в 04:30 рядом с городом Хвалынск столкнулись автомобили Haval и Skoda Fabia. В результате аварии 49-летний водитель Skoda Fabia и его 13-летний сын погибли, еще одну 48-летнюю пассажирку иномарки увезли с травмами в больницу.

В ДТП также пострадали 73-летний водитель и 60-летний пассажир, находившиеся в салоне машины Haval, их увезли в медучреждение.

Все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Чувашии на трассе столкнулись машины Audi и ВАЗ-2114. В результате ДТП один мужчина погиб, двое пострадали. По данным регионального ГИБДД, 22-летний водитель иномарки уснул за рулем и вылетел на встречную полосу.

Саратов ДТП
15 апреля 2024, 09:04
Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с иномаркой в Чувашии
Читайте нас в: Google Новости
В Чувашии ночью произошла серьезная авария. В результате один мужчина погиб, двое — получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

В Чувашии ночью произошла серьезная авария. В результате один мужчина погиб, двое - получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

В ведомстве уточнили, что 15 апреля в 01:44 на 69 километре трассы А-151 столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-2114. Предположительно, 22-летний водитель иномарки уснул за рулем, вылетел на встречку и врезался в отечественную легковушку.

В результате аварии 30-летний водитель ВАЗа умер до приезда скорой. Находившиеся в салоне Audi водитель и 33-летний пассажир получили тяжелые травмы, их увезли в больницу.

Прибывшие на место ДТП автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Крыму грузовик MAN с отказавшими тормозами скатился с горы на машину Lada Priora, полностью смяв легковушку. В результате погибли три человека.

ДТП Чувашия
15 апреля 2024, 08:58
Военного в Забайкалье оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение
Читайте нас в: Google Новости
В Забайкалье военнослужащий сел пьяным за руль автомобиля и попал под суд. Теперь ему необходимо выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, пьяного военнослужащего остановили правоохранители, когда он управлял машиной марки Toyota Harrier.

В Борзинском гарнизонном военном суде в Забайкальском крае мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Помимо денежного наказания, Козыкина лишили водительских прав сроком на два года, а также конфисковали его иномарку.

Ранее в Забайкалье суд отправил военнослужащего на два года и два месяца в колонию-поселение за отказ выполнять боевые задачи в зоне СВО.

Штрафы Суд Военные Алкоголь Водители

Новости по теме