Более 300 жилых домов подтопило в Курганской области из-за паводка

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«Продолжаются превентивные работы, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка», - передали в министерстве.

В Притобольном муниципальном округе спасатели расчистили пространство между опорами моста возле Нагорского и Утятского, убрали затор из веток и различного мусора. Это ускорило прохождение воды.

«Расчистка заторов продолжается и в областном центре, где происходит интенсивный рост воды в реке Тобол», - дополнили в МЧС.

Спасатели также продолжают устранять заторы в районе курганского гидроузла.

Утром 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на вертолете Ми-8 с воздуха оценили паводковую обстановку в регионе.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 742 сантиметров. Из-за паводка шоссе Тюнина закрыли для проезда легковых машин. Жителей, чьи дома подтопило, эвакуируют.

До критической отметки также поднялась вода в реке Ишим. На границах Тюменской, Свердловской и Челябинской выставили посты полиции. Более 400 приусадебных участков за ночь затопило в Бурятии.



