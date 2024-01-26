Более 300 человек погибли в ДТП в Москве в 2023 году

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В ведомстве добавили, что самыми распространенными видами аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

«Причиной нанесения вреда здоровью и гибели людей в результате ДТП чаще всего становились нарушения, связанные с несоблюдением дистанции и очередности проезда, а также несоответствием скорости конкретным дорожным условиям», - уточнили в ГИБДД.

По итогам 2023 года самым аварийным месяцем стал сентябрь, а меньше всего ДТП зафиксировали в декабре.

Столичные автоинспекторы также призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

На прошлой неделе в авариях в Москве погибли три человека. Самым аварийным днем стала пятница.