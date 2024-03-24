Более 30 пострадавших в Crocus City Hall выписали из больниц
Из стационаров выписали более 30 человек, пострадавших во время теракта в Crocus City Hall. Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, в больницах Москвы и области остаются еще 110 человек.
«Из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека», - сообщили в пресс-службе.
В крайне тяжелом состоянии - 12 взрослых, в тяжелом - 33 человека. У 47 пациентов медики оценивают состояние как средней тяжести. Еще 18 больных готовят к выписке.
«В целом, медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших», - отметили в министерстве.
Минздрав также усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям. Бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского работает в медицинских организациях, где пострадавшие проходят лечение.
Ранее психолог Минздрава Московской области Ирина Хох дала четыре практических совета пострадавшим, родственникам погибших и тем, кто испытывает страх и тревогу после теракта в Crocus City Hall. В первую очередь успокоиться и вернуть контроль над жизнью помогут обыкновенные, автоматические действия.