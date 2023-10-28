Более 30 горняков стали жертвами аварии на шахте в Казахстане
Авария на шахте в Казахстане унесла жизни 32 человек. Новые данные опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Ранее сообщалось о 28 погибших. Воскресенье, 29 октября, объявлено в республике днем траура. Распоряжение об этом отдал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Помимо этого, он поручил прекратить сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая отвечала за работу шахты. Фирма оказалась худшим партнером за всю историю, указал политик.
Генпрокуратура страны уже начала предварительное расследование о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.