Более 30 горняков стали жертвами аварии на шахте в Казахстане

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Ранее сообщалось о 28 погибших. Воскресенье, 29 октября, объявлено в республике днем траура. Распоряжение об этом отдал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, он поручил прекратить сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая отвечала за работу шахты. Фирма оказалась худшим партнером за всю историю, указал политик.

Генпрокуратура страны уже начала предварительное расследование о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.